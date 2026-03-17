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    Duna 3 lanza primer tráiler: promete oscuridad, guerras y acción a gran escala

    La tercera entrega de la aclamada franquicia de ciencia ficción se estrenará en Chile en diciembre de 2026. El tráiler muestra a un Paul Atreides perturbado en un Arrakis marcado por la guerra.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    Warner Bros. publicó en YouTube y sus redes sociales el primer adelanto de Duna: Parte Tres (2026), una de las películas más esperadas de 2026. El tráiler evidencia el regreso de Denis Villeneuve a la silla de director y de Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh y Rebecca Ferguson a sus papeles preestablecidos.

    La tercera entrega de la franquicia Duna, inspirada en la saga homónima de novelas escritas por Frank Herbert, adaptará los hechos ocurridos en el segundo libro de la cronología: El Mesías de Dune (1969). La continuación literaria profundiza en un Paul Atreides convertido en un emperador atormentado por la guerra santa que empezó al final de la entrega anterior, mientras enfrenta una conspiración política para derrocarlo y destruir su linaje.

    El propio director, Denis Villeneuve, confirmó que habrá un salto temporal de 17 años entre Duna: Parte Dos (2024) y la tercera parte. Aunque no hay más información oficial sobre la historia, se rumorea que la película también adaptará elementos de la novela Hijos de Dune (1976), expandiendo la narrativa y alejándola de la fidelidad exacta a lo sucedido en los libros.

    Banner promocional de Duna: Parte Tres (2026)

    El tráiler confirma un elenco estelar compuesto por Chalamet, Zendaya, Pugh, Ferguson, Isaach de Bankolé, Jason Momoa, Javier Bardem, Robert Pattinson y Anya Taylor-Joy. El guion está en manos de Villeneuve y Brian K. Vaughan, escritor de cómics que se incorpora a la franquicia luego de que Jon Spaihts escribiera las entregas anteriores con el director canadiense.

    Por otra parte, el director de fotografía de las primeras dos partes de Duna, Greig Fraser, no volverá a la parte tres, tras ser reemplazado por Linus Sandgren, conocido por su trabajo en La La Land (2016).

    Duna: Parte Tres se estrenará en cines chilenos el 17 de diciembre de 2026. Su rodaje fue hecho con especificaciones óptimas para ser exhibida en pantallas IMAX.

    Lee también:

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