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    Proyecto Fin del Mundo: el ambicioso estreno galáctico que reafirma a Ryan Gosling como estrella

    Este jueves 19 llegará a cines chilenos la última apuesta de Amazon MGM Studios: una adaptación del best-seller homónimo de Andy Weir (escritor de El Marciano). En esta, Gosling interpreta a un profesor de colegio que despierta de un coma inducido en una nave espacial, progresivamente descubriendo que está en una misión para salvar la Tierra de un destino catastrófico.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Proyecto Fin del Mundo: el ambicioso estreno galáctico que reafirma a Ryan Gosling como estrella

    El jueves 19 de marzo se estrenará Proyecto Fin del Mundo (Project Hail Mary en su título original), una de las superproducciones más esperadas de 2026. La película, producida por Amazon MGM Studios, adaptará la novela homónima de Andy Weir, uno de los escritores estadounidenses de ciencia ficción más prestigiosos de la actualidad.

    El largometraje narra la historia de Ryland Grace (Ryan Gosling), un profesor de ciencias que despierta, amnésico, como el único superviviente a bordo de una astronave. Poco a poco va recordando que es la última esperanza de la humanidad, ya que emprendió una misión para detener a un microorganismo alienígena que está devorando la energía del Sol.

    Solo y en una misión casi suicida, Grace viaja hacia el sistema estelar Tau Ceti para buscar una solución. Esto lo hace emprender un viaje introspectivo hacia sus recuerdos y conocer a un pequeño alienígena rocoso (al que llama “Rocky”) que está en la misma misión que él: salvar a su especie de la extinción.

    La cinta está dirigida y producida por la dupla de Phil Lord y Christopher Miller, famosos por su trabajo directoral en comedias irreverentes, como Lluvia de hamburguesas (2009), 21 Jump Street (2012) y La gran aventura Lego (2014), y sus labores como productores de las dos películas de Spider-Man: Un nuevo universo. Según la crítica especializada, Proyecto Fin del Mundo mantiene un tono humorístico que va acorde con la filmografía del dúo.

    Extraída de Los Angeles Times

    El resto del equipo de producción está compuesto por Rachel O’Connor, Andy Weir, Aditya Sood, el propio Ryan Gosling y Amy Pascal. El guion fue escrito por Drew Goddard, quien ya adaptó el trabajo de Andy Weir a la pantalla grande ejerciendo como guionista de El Marciano (2015), película dirigida por Ridley Scott.

    Aunque la cinta confía casi todo su desarrollo cómico y dramático en la actuación de Gosling, el resto del elenco lo completan Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub y James Ortiz (interpretando a la voz de Rocky).

    Diversas fuentes sitúan el costo de producción del largometraje entre 100 y 200 millones de dólares. Esto, sumado al éxito de ventas del libro de Weir y el hecho de que la cinta se rodó con tecnología óptima para exhibición en pantallas IMAX, ha establecido a Proyecto Fin del Mundo como uno de los filmes más ambiciosos de 2026, lo que ha sido respondido con expectación por los seguidores de la ciencia ficción y el cine espacial.

    Evidencia de esto es que, cuando Amazon MGM Studios publicó el primer tráiler de la película en YouTube (en junio de 2025), el video consiguió 24 millones de visitas.

    Optimismo y humor espacial

    Respecto al tono de la película (cómico y liviano), Ryan Gosling comentó al medio Scary Mommy que el optimismo en la obra de Andy Weir vuelve especial a Proyecto Fin del Mundo. “Creo que eso es lo especial de esta película y por qué la gente está teniendo una conexión emocional tan grande con ella... hemos estado saturados de narrativas distópicas durante la última década, al punto de que (el fin del mundo) se siente casi inevitable. (...) (en esta película) Existe esa sensación de "no le temas al futuro, solo resuélvelo”, afirmó.

    Chris Lord y Phil Miller se encargarán de dirigir esta adaptación.

    En la misma entrevista estaba Weir, quien se describió a sí mismo como una persona inherentemente optimista. “Tengo en muy alta estima a la naturaleza humana. Es fácil concentrarse demasiado en las cosas malas que están sucediendo (...) Siempre sucederán cosas malas, pero lo que hay que recordar es que estas aparecen en las noticias (...). Las mil millones de cosas buenas que suceden cada día no se informan porque son mundanas”, comentó el autor.

    Gosling describió a Proyecto Fin del Mundo como “un viaje como ningún otro”. “En el fondo es muy emotivo (...). No puedes creer que te importe tanto este alienígena de rocas (refiriéndose a Rocky). Es una narración hermosa y una amistad ganada con esfuerzo”.

    Rocky en Proyecto Fin del Mundo (2026)

    Por su parte, los directores Phil Lord y Christopher Miller profundizaron en la narrativa del proyecto, que inicia desde el punto de vista de un hombre solitario y perdido. También expresaron su admiración por otras películas espaciales (como Gravedad (2013) o Interestelar (2014).

    “A menudo, intentamos descubrir cómo nuestra película puede parecer original y única y diferente a todo lo anterior”, expresó Miller en un diálogo con el British Film Institute. Lord respondió con lo siguiente: “Muchas películas tratan sobre alguien que se siente como en casa en la Tierra, pero se despierta en el espacio y se siente solo. Esta es una cinta sobre alguien que se siente solo en la Tierra, pero va al espacio y encuentra un amigo. Queríamos que el espacio fuera, de una manera divertida, acogedor. (...) Por la forma en que la película tiene textura visual, queríamos que se sintiera más hogareña”.

    Críticas especializadas

    Proyecto Fin del Mundo ha recibido elogios efusivos y moderados, tanto de la crítica especializada como del público casual. David Rooney, crítico de The Hollywood Reporter, afirmó que la película “muestra intacta su facilidad para el humor alegre y las emociones sinceras”.

    “Incluso si Proyecto Fin del Mundo a veces se inclina hacia el sentimiento hasta un grado casi empalagoso, la dulzura natural de la película es desarmante. Es imposible imaginar a un actor más hábil para lograr ese complicado equilibrio que Gosling, cuya discreta sincronización cómica nunca ha sido mejor”, complementa la crítica de Rooney.

    Proyecto Fin del Mundo (2026)

    Peter Bradshaw, crítico de The Guardian, fue un poco menos entusiasta con el filme, pero también elogió a Ryan Gosling por su actuación. “El encanto de Ryan Gosling carga con esta misión espacial poco seria (...). Quizás resulte refrescante que la película no busque el asombro y el éxtasis de, por ejemplo, Interestelar de Christopher Nolan, pero sí tiene los tropos clásicos de las naves espaciales de ciencia ficción”, explicó.

    Para RogerEbert.com, el editor Robert Daniels se unió a los cumplidos al protagonista, diciendo que “Gosling, a través de su ingenio y encanto (sin mencionar su afinado sentido de la comedia física), mantiene las cosas en movimiento”.

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    Más sobre:Project Hail MaryProyecto Fin del MundoRyan GoslingMGMAmazonEstrenoEspacioGalaxiaCineCiencia FicciónAndy WeirPhil LordChristopher MillerNovelaCine Culto

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