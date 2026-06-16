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    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy

    Curado por Absurda Studios, el ciclo “Voces de la comedia” reunirá a seis figuras del humor chileno en una serie de presentaciones en formato duplas, desde el 24 de junio al 24 de julio. Entradas en GAM.cl.

    Por 
    Equipo de Culto

    El Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, apuesta por incorporar desde este año el stand-up comedy como una expresión más de las artes escénicas. Este nuevo espacio para el humor debuta con el ciclo “Voces de la comedia”, el que contempla cuatro fechas y es curado por Absurda Studios.

    Desde el 24 de junio, la risa sube al escenario de GAM con una selección de miradas y estilos de algunos de los exponentes más influyentes del humor actual: Natalia Valdebenito, Pamela Leiva, La Wilo, Pao Molina, Vicho Viciani y Luni Love.

    Los comediantes formarán duplas los miércoles de junio y julio para presentar un recorrido por la observación social, la sátira y sus experiencias de vida en un formato íntimo.

    Esta alianza entre el centro cultural y Absurda Studios busca que la comedia no solo sea un espacio para reír, sino también una herramienta de lectura del presente y un catalizador del relato social.

    “Creo importante impulsar proyectos que no solo conecten la comedia como entretenimiento superficial, sino también con el lugar cultural que ocupa. Este proyecto, en conjunto con GAM, marca un hito al abrir ese espacio dentro de una programación cultural, permitiendo que la comedia dialogue con otras disciplinas y públicos. La idea es abrir camino y demostrar que la comedia puede ser un espacio mucho más amplio, diverso y digno de lo que históricamente se nos ha mostrado”, comenta Erik Avilés, La Wilo, uno de los fundadores de la productora audiovisual Absurda.

    Los fuegos los abrirán el 24 de junio Pamela Leiva y Luni Love. Parte del nuevo show “Comer Rezar We!@r” traerá Pame Leiva a GAM para invitar al público a recorrer sin filtro distintas historias de su vida. Un espectáculo que ha circulado por todo Chile y que ha consolidado a la puentealtina como una de las comediantes más queridas de Chile.

    Por su parte, Luni Love presentará “Lunipersonal”, con un repertorio afilado, valiente y delirantemente catártico. Esta comedianta y cantante, que saltó a la fama con su podcast “LEVE” junto a Vale Vieira, tiene un récord de seguidores y destaca por un estilo directo y vinculado a las vivencias de las nuevas generaciones.

    Natalia Valdebenito y La Wilo unirán fuerzas el 1 de julio para sorprender a la audiencia con sus estilos opuestos. Valdebenito es un referente indiscutido y pionera del stand-up moderno en Chile, con una propuesta que mezcla teatralidad, crítica política y activismo social. La Wilo, famoso por su podcast “Weona que Creici”, ha construido una voz propia donde la cultura pop y la experiencia queer se entrelazan. Hoy presenta su nueva rutina “Patas con tierra”.

    El 8 de julio será el turno de Pao Molina y Vicho Viciani, dos jóvenes con miles de seguidores en redes sociales. Molina es escritora e influencer y con el fanpage “Confesiones de una soltera” cosechó éxitos gracias al humor de observación sobre la vida adulta y la soltería. Tras su paso por el Festival de Olmué (2024), Vicho Viciani se ha popularizado por sus rutinas sobre ponerse viejo tras los 30 años. Actualmente, conduce el podcast “Diario de un Apocalipsis” con Pamela Leiva y destaca por su humor nostálgico sobre la vida cotidiana y la masculinidad frágil.

    Para finalizar este inédito ciclo, el 24 de julio, los seis comediantes se unirán para ofrecer una única presentación en la sala grande de GAM. “No creo que estemos cambiando el mundo, pero sí creo que podemos ser parte de algo significativo para muchas personas. Y desde ahí, el contenido que presentamos cobra sentido: como un espacio de encuentro, de identificación y de apertura. Es una invitación a permitirse disfrutar sin culpa. En un contexto donde las tensiones son constantes, el escenario se vuelve un lugar para volver a conectar con algo esencial: esa vibración que tiene la risa, esa capacidad de aliviar, de abrir y de alguna manera, de acariciar el corazón”, finaliza el comediante.

    Entradas en gam.cl

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