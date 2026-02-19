Desapego: escucha el nuevo adelanto del EP de Ana Tijoux & DJ Dacel

Tras anunciar su EP colaborativo bajo el nombre de 97 y presentar el primer single Vinos & Vinilos, Ana Tijoux y DJ Dacel nos traen un nuevo adelanto llamado Desapego.

Desapego además de la unión de Ana y Dacel, cuenta con la colaboración del MC español Tremendo, con una letra donde hacen una declaración de lo que significa la libertad emocional, y del saber soltar amor pasado, agradeciendo lo vivido.

97 por su parte ya tiene fecha de salida, confirmada para el 12 de marzo en todas las plataformas, trabajo grabado entre Santiago y Barcelona, combinando rap, samples y atmósferas relajantes con toques pulidos por el productor DJ Dacel.

El nombre del EP es un homenaje al año 1997, fecha en la que ambos artistas se conocieron e iniciaron una amistad que ha marcado sus carreras.

Esta colaboración es el resultado de años de amistad y compañerismo en el escenario y en la música, y el proceso de este trabajo se relaciona directamente con la complicidad de saber la expresión musical de Ana y Dacel.

Para comenzar el 2026, Ana Tijoux ha sido parte de dos importantes espectáculos internacionales, como su actuación en el Zócalo de la Ciudad de México como parte del festival Luces de Invierno, y en Concert-manifest X Palestina, llevado a cabo en la ciudad de Barcelona, en el histórico Palau Sant Jordi.

Ana Tijoux y su presencia en escenarios tanto nacionales e internacionales, sigue reafirmando su vigencia como referente del rap latinoamericano.

Escucha Desapego a continuación