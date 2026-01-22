SUSCRÍBETE POR $1100
    Culto

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    Se trata de un primer adelanto del próximo EP que la rapera chilena lanzará en colaboración con DJ Dacel, titulado 97.

    Por 
    Equipo de Culto

    La emblemática voz del rap chileno y latinoamericano, Ana Tijoux, ganadora de un Grammy Latino, se une nuevamente a uno de los productores y beatmakers más experimentados y respetados de la escena nacional DJ Dacel, para crear un nuevo EP titulado 97.

    97 que aparecerá el próximo mes de marzo, fue grabado entre Santiago y Barcelona, combina rap, samples y atmósferas relajantes con toques pulidos por el productor DJ Dacel. A través de letras introspectivas y beats con alma, el proyecto viaja por distintas emociones y paisajes. El nombre del proyecto realiza un homenaje al año 1997, fecha en la que ambos artistas se conocieron e iniciaron una amistad que ha marcado sus carreras.

    “Es un EP que busca la honestidad de lo que somos, lo que nos gusta en distintas temáticas. Es un poco esta oda al cariño que nos tenemos históricamente con el Dacel”, menciona Ana Tijoux sobre el lanzamiento.

    La colaboración de ambos artistas es el resultado de años de amistad y compañerismo en el escenario y en la música, y el proceso de este trabajo se relaciona directamente con la complicidad de saber la expresión musical de ambos. El primer adelanto de este trabajo es Vinos & Vinilos que está disponible desde hoy en plataformas digitales.

    “El EP tiene distintos colores y eso lo hace súper versátil, siento que la música va a hablar por sí sola, solo espero que les guste”, finaliza el productor.

    Por su parte, Tijoux concluye sobre este primer adelanto, “Yo espero que la gente lo disfrute, de la misma manera en que disfrutamos hacerlo. Fue muy bacán hacer esto y nos tiene super contentos (...) Yo espero que la gente se quede con la misma energía” .

    A comienzos de enero de este año, Ana Tijoux se presentó con un masivo show en el Zócalo de la Ciudad de México como parte del festival Luces de Invierno, siendo una de las encargadas de cerrar la tanda de conciertos del evento, reafirmando su vigencia como referente del rap latinoamericano.

    Mira el videoclip de Vinos & Vinilos a continuación

