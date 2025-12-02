Destacado medio estadounidense sitúa a la banda chilena Hesse Kassel entre los 50 mejores discos de 2025

El destacado medio estadounidense de cultura popular Consequence -antes conocido como Consequence of Sound y consagrado tanto a la música como al cine- ha elaborado un listado con lo que sus especialistas consideran que son los mejores 50 álbumes de este año.

La plataforma dice que no ha sido fácil, sobre todo en una temporada altamente estimulante, con regresos, despedidas y lanzamientos de todo tipo.

Pero en ese enjambre de trabajos, se declaran “perdidamente enamorados de álbumes de artistas de todos los tamaños” y ahí, para ejemplificarlo, mencionan a un grupo de Chile: “desde los debutantes del art-rock chileno hasta raperos con sus propios festivales, desde el próximo artista decisivo del indie rock hasta la mismísima Rosalía”, reseña el medio.

Luego sigue: “Si hubiéramos tenido el tiempo y los recursos, esta lista podría haber superado fácilmente los 100, 200, ¡qué demonios!, incluso los 500 títulos".

Pero fueron sólo 50 y en el puesto 48 está efectivamente Hesse Kassel con su debut La brea, presentado a principios de año; se trata de una agrupación nacida en Santiago en 2022 y compuesta por Renatto Olivares (voz principal, saxofón y guitarra), Luca Cosignani (guitarra y voz), Mauricio Rosas (guitarra), Matthew Hopper (bajo), Eduardo Padilla (batería) y Joaquín González (teclados y coros).

Estuvieron como número de apertura en el reciente paso de Primal Scream por el Teatro Coliseo de Santiago y también pasarán por el próximo Lollapalooza del Parque O’Higgins.

En su reseña de La Brea, Consequence destaca: “La Brea, el álbum debut de Hesse Kassel, no es tanto introducción sino que una llegada espectacular. Con ocho composiciones extensas que se deleitan con el post-rock, el art-punk, el noise rock y otros subgéneros que solo interesan a quienes usan rateyourmusic.com, La Brea emplea con maestría cambios dinámicos, breakdowns jazzísticos, pasajes de palabra hablada, melodías apasionadas y riffs de guitarra al estilo de Slint para hacer que estas melodías sean impactantes.

“Quienes disfrutan de este estilo de guitarra probablemente noten las influencias de la banda (Mogwai, Godspeed You! Black Emperor, etc.), pero la ejecución de Hesse Kassel no solo es única, sino absolutamente estimulante”.

El ranking está liderado en el número uno por Lux de Rosalía, mientras que más abajo aparecen nombres como Geese con Getting killed, FKA twigs con EUSEXUA O Bon Iver y su Sable, fable. En el puesto 29 aparece otro latino, Bad Bunny con su estelar Debí tirar más fotos.

Lee el listado completo aquí.