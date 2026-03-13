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    Destacando musicales: Teatro Municipal de Las Condes estrena cartelera 2026 y presenta su libro conmemorativo de 15 años

    La temporada dura hasta noviembre, donde se realizarán variadas presentaciones y se fortalecerá el programa Palco Educativo.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    09.01.2024 TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES FOTO. BASTIAN SEPULVEDA BASTIAN SEPULVEDA

    El Teatro Municipal de Las Condes presentó oficialmente su programación para este 2026, donde destacó los musicales ‘Chicago’ y ‘Pretty Woman’. El hito estuvo marcado por la presentación del libro que corona sus 15 años de historia y el fortalecimiento del programa Palco Educativo.

    La temporada, que fue expuesta con la presencia de la alcaldesa Catalina San Martín, se caracteriza por una propuesta artística de alta calidad que se despliega desde el mes de marzo con la apertura de la zarzuela “De España Vengo” y el espectáculo de flamenco internacional en homenaje a Pablo Picasso “Eterno”, directamente desde España. La cartelera continúa en abril con “Un tranvía llamado deseo”, la obra maestra de Tennessee Williams que contará con un elenco nacional de primer nivel.

    En el mismo mes, el maestro Roberto Bravo ofrecerá un programa íntimo dedicado a la obra de Johann Sebastian Bach, marcando uno de los puntos altos de la temporada instrumental.

    En mayo, el teatro recibirá el estreno del esperado musical de Broadway “Pretty Woman”, protagonizado por Carmen Zabala y Nicolás Oyarzún. Durante las vacaciones de invierno, la programación destacará el lenguaje visual único de la compañía La Mona Ilustre, referente de la escena nacional que llega con sus relatos cargados de poesía y humanidad.

    El segundo semestre mantendrá el alto impacto con el arribo del icónico musical “Chicago” en octubre, una producción que promete deslumbrar por su despliegue coreográfico y técnico.

    Hacia el cierre del año, en noviembre, se presentará la obra “Cazadores de agua”, nueva creación de Teatro Cinema y un esperado programa mixto de ballet a cargo del Teatro Municipal de Santiago, alianza que permite llevar lo mejor de la danza clásica a nuevos escenarios. Esta oferta se complementa con la prestigiosa temporada de la Fundación Beethoven, que continúa su labor de difusión de los grandes maestros universales.

    En paralelo a la oferta artística, el teatro presentó el libro conmemorativo por sus 15 años de historia, una pieza editorial gratuita que documenta su trayectoria y que será regalada próximamente a artistas, autoridades y vecinos. Asimismo, se confirmó el segundo año de “Palco Educativo”, iniciativa que busca acercar a niños, niñas y adolescentes al trabajo que ocurre detrás de escena.

    Más sobre:Las CondesTeatro MunicipalCarteleraCatalina San Martín

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