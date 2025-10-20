Día del cine 2025: estrenos y novedades para ver a precio rebajado

El día del cine 2025, el evento que entre el 20, 21 y 22 de octubre, celebra al séptimo arte, ofrece una variedad de títulos y estrenos, además de entradas rebajadas en las salas de cine de todo el país.

Precios y uso del pase cultural

Las principales cadenas de cine del país ofrecerán entradas rebajadas para sus salas. En Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star presentarán estrenos nacionales e internacionales con entradas desde los $2.000 (en sala tradicional 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play).

La película Me rompiste el corazón.

Por otro lado, se cobrará $4.000, en formatos especiales como IMAX, 4DX, Prime, Premium, MX4D, entre otros. Las entradas se pueden adquirir en las plataformas digitales y boleterías de las principales cadenas.

En tanto, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, confirmó además que los beneficiarios del Pase Cultural podrán adquirir tickets en este periodo promocional.

La cartelera

Quienes decidan ir a alguna sala de cine para aprovechar la oferta, podrán ver algunos nuevos títulos. Entre lo más destacado está Teléfono Negro 2, cinta de terror de Scott Derrickson (con Mason Thame e Ethan Hawke); La Máquina (The Smashing Machine), un drama deportivo protagonizado por Dwayne Johnson; y Tron: Ares, cinta de ciencia ficción protagonizada por Jared Leto, quien además ofició de productor.

Jared Leto en Tron: Ares.

Además estarán disponibles películas como Infierno en la Torre, Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas, La Hermanastra Fea, la cinta de animación del estudio Ghibli La Tortuga Roja, y éxitos de taquilla como Me Rompiste el Corazón, El Conjuro 4 y el animé Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito.