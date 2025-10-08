El nuevo round de Kevin contra Los Carniceros: mira el trailer del regreso de Baby Bandito
Antonia Zegers, Diego Muñoz, Simón Pesutic y Florencia Berner son las principales novedades de la segunda temporada de la serie de Netflix. La historia muestra un nuevo enfrentamiento del protagonista contra la banda del primer ciclo.
Menos de dos años después de su exitoso debut en Netflix, Baby Bandito está de regreso. La serie protagonizada por Nicolás Contreras presentará ocho nuevos episodios a partir del próximo miércoles 22 de octubre.
Tras los acontecimientos del primer ciclo, Kevin (Contreras) y Mística (Carmen Zabala) idean un nuevo e intrincado plan que tiene como fin arrebatarle el millonario botín a Natalia (Amparo Noguera) y Amador Robles (Mauricio Pesutic), los líderes de Los Carniceros. En tanto, el Ruso (Marcelo Alonso) urde su propia venganza.
Los fichajes de la segunda temporada son Antonia Zegers, Diego Muñoz, Simón Pesutic, Florencia Berner, Pascual Saurré y Gonzalo Valenzuela.
Además de los ya mencionados, retoman sus personajes Mariana Loyola, Francisca Armstrong, Lukas Vergara, Ricardo Fernández, Francisca Imboden, Gabriel Urzúa, Daniel Muñoz y Pablo Macaya.
Escrita por Diego Muñoz, junto a Luis Alejandro Pérez, Simón Soto y Catalina Calcagni, la serie cuenta con la dirección general de Julio Jorquera, en conjunto con Alejandro Bazzano y Pepa San Martín.
Revisa el adelanto a continuación:
