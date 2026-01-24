SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La poderosa muerte: Bob Weir y el fin de la utopía ácida

    La partida del “último hippie” (como lo describió Trey Anastasio, del grupo Phish) puso la lápida a la Clase del ’65 y dictó el obituario de un movimiento que hoy se ve lejano, inocente y desteñido: el idealismo parece ya no tener cabida en la fría y exitista industria musical.  

    Ignacio OlivaresPor 
    Ignacio Olivares

    “Si puedes recordar los sesentas, entonces no estuviste ahí”. Esa frase, atribuida a Paul Kantner, de Jefferson Airplane, se convirtió en un aforismo colectivo de la escena que explotó en San Francisco a mediados de esa década. Para entonces, Bob Weir era un adolescente que había evadido la universidad por temas de dislexia y que vivía la música como un modo de expandir su conciencia. En el prólogo del libro “The Haight-Ashbury, a history”, el propio Weir estableció que el nacimiento del hippismo no fue un accidente sino una congregación de instintos artísticos y políticos contra las “fuerzas oscuras” (llámese el gobierno, la autoridad o la guerra de Vietnam). El joven músico se alió con Jerry García, un experimentado profesor de guitarra y banjo, y terminó formando Grateful Dead, la banda que definiría su época y la mayor exponente de la “Clase del ‘65” (conformada también por Big Brother and the Holding Company, The Quicksilver Messenger Service y The Jefferson Airplane).

    Grateful Dead curtió su forma de hacer música a través de la improvisación en eventos promovidos por Ken Kesey, el escritor y gurú que convirtió la escena del LSD en un fenómeno comunitario que alteraba la percepción del tiempo y el espacio. Esta jarana sicodélica no era solo una apología al consumo, sino un método de exploración creativa que los miembros de la banda convirtieron en su caldo primordial. Como bien documenta Tom Wolfe en su “Ponche de ácido lisérgico”, el grupo no tocaba canciones estructuradas sino que abría una ventana a la improvisación eterna y -gracias a todo el equipo electrónico que le suministró su mecenas, Owsley Stanley- terminó generando una atmósfera que se definió como un ‘inmenso vibrato submarino’ y una ‘agonía en éxtasis’. Con todo ese ácido alrededor, se podía decir con propiedad que había química entre los músicos de Grateful Dead.

    Antes de Monterey y Woodstock existió el festival Human Be-in, un encuentro que consolidó el distrito de Haight-Ashbury como el epicentro de la contracultura estadounidense bajo ideales de conciencia superior, vida comunal y empoderamiento personal. Ahí actuó Grateful Dead, que pasó a ser la golondrina que anticipó el Verano del Amor y que luego transportó su experiencia a grandes conciertos al aire libre. El grupo creó una nación en movimiento gracias a sus fanáticos recalcitrantes, los Deadheads, una manada de incondicionales que los seguía hasta el fin del mundo. En esas pródigas veladas de improvisación desarrollaron el anti negocio por esencia, al permitir que los fans grabaran los conciertos y los comerciaran como discos piratas (bootlegs). Contra toda lógica, este virtual suicidio financiero se transformó en la mejor promoción del grupo y le otorgó larga vida, mucho después de que el hippismo languideciera y los yuppies borraran de un plumazo todas las concepciones y la mitología de esa era.

    Tras el fallecimiento del endiosado Jerry García en 1995, Bob Weir asumió el papel de custodio del legado de Grateful Dead a través de una serie de bandas tributarias. Aunque Weir siempre vivió a la sombra de García, logró encontrar su lugar como líder de facto y atrajo a nuevas generaciones al sonido y a la ética de su ex banda. Formaciones como The Other Ones, RatDog y finalmente Dead & Company (junto a John Mayer) terminaron por infiltrar parte del rock indie y alternativo y extender el manto de Grateful Dead mucho después de su extinción. Pero la muerte le llegó a Bob Weir el pasado 10 de enero, a los 78 años. La partida del “último hippie” (como lo describió Trey Anastasio, del grupo Phish) puso la lápida a la Clase del ’65 y dictó el obituario de un movimiento que hoy se ve lejano, inocente y desteñido: el idealismo parece ya no tener cabida en la fría y exitista industria musical.

    Más sobre:Grateful DeadBob WeirLT SabadoMúsica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    Rodrigo Illesca, director ejecutivo de Conaf: “Nadie está preparado para estos tipos de incendios”

    En rodaje: los primeros pasos de los futuros ministros de Kast

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez
    Chile

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    Rodrigo Illesca, director ejecutivo de Conaf: “Nadie está preparado para estos tipos de incendios”

    En rodaje: los primeros pasos de los futuros ministros de Kast

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”
    Negocios

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud

    AES Andes desiste de megaproyecto de hidrógeno verde en Chile al que se opusieron observatorios astronómicos y José Antonio Kast

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    Argentina, la nueva tierra prometida del talento nacional: el principal destino de los chilenos en el exterior
    El Deportivo

    Argentina, la nueva tierra prometida del talento nacional: el principal destino de los chilenos en el exterior

    El ranking de los futbolistas chilenos mejor pagados del planeta

    Intoxicación, problemas con el auto y a un minuto del podio: la aventura de Lucas del Río, el mejor chileno en el Dakar

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes
    Cultura y entretención

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande

    Cómo el plan de Trump para adueñarse de Groenlandia remece la vida en la isla ártica
    Mundo

    Cómo el plan de Trump para adueñarse de Groenlandia remece la vida en la isla ártica

    Presentan moción de vacancia por “incapacidad moral” contra el presidente peruano José Jerí

    Delcy Rodríguez pide llamar a un “verdadero diálogo político” en Venezuela que incluya a la oposición

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’