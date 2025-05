Liam Gallagher niega que Oasis haya eliminado una canción clásica de su repertorio: “La tocaremos”

Habitual usuario de las redes sociales, Liam Gallagher, abordó el rumor que apuntaba a que una de las canciones clásicas de Oasis no va a estar incluida en la gira de reunión del grupo.

El medio The Sun on Sunday indicó que Oasis iba a eliminar la canción Hello, la que abre el clásico disco (What’s the story) Morning Glory?, de su repertorio debido a su conexión con el pedófilo convicto Gary Glitter.

Tanto la letra como la melodía hacían referencia a la canción de Glitter de 1973, Hello, Hello, I’m Back Again. Por eso, Glitter fue acreditado como compositor de la canción de Oasis junto con su compañero de composición Mike Leadner.

Glitter, fue condenado por abuso sexual infantil en 2006 y actualmente está cumpliendo pena en una prisión de Reino Unido.

Fue el mismo Liam, quien a través de su cuenta de X, respondió a un fan sobre el tema. “Tocaremos HELLO, créeme”. También desmintió un rumor filtrado sobre el repertorio y confirmó que ninguna de las canciones en solitario de él o Noel, aparecerá en los conciertos.

Oasis iniciará su gira de regreso el 4 de julio en el Principality Stadium de Cardiff, antes de una nueva serie de espectáculos en el Reino Unido e Irlanda. Luego volarán hacia dirigirse a América del Norte, América Latina, Asia y Australia.