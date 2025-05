Así se alista la cinta sobre el arresto de Augusto Pinochet en Londres: “Es una herida que no está sanada”

A Felipe Gálvez le obsesionan los detalles, en particular, los vacíos inexplicables en las historias. Con varios de esos vacíos se encontró en la investigación para su próxima película, en la cual pretende recrear desde la ficción el arresto de Augusto Pinochet.

En paralelo, el escritor y abogado de derecho internacional Philippe Sands preparaba un contundente libro sobre la misma temática: Calle Londres 38. Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia (Anagrama).

Cuando los caminos de ambos se cruzaron, los vacíos en la investigación de Gálvez comenzaron a llenarse. Así lo cuenta a Culto el realizador, en una videollamada desde París.

“Después de estrenar Los Colonos en Chile, anunciamos la idea de hacer una película sobre el juicio de Pinochet. A través de personas en común, nos enteramos de que Philippe Sands iba a lanzar el otro año un libro sobre lo mismo. El escritor Benjamín Labatut nos puso en contacto y empezamos a conversar directamente, hicimos varias reuniones por Zoom. Hace un año estaba investigando este tema, y lo que él me contaba (yo sin haber leído el libro) me parecía muy interesante. Decidió compartir el manuscrito con nosotros, lo leímos y ahí cambió todo. Cambió esta película que veníamos pensando, se abrió a este nuevo mundo, porque al final de cuentas siempre había vacíos y Philippe viene a traer las informaciones que faltaban”.

Las principales revelaciones del libro-que ya llegó a Chile-son la relación entre el nazi Walther Rauff con Augusto Pinochet y la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA); testimonios sobre un acuerdo entre el gobierno de Tony Blair (Reino Unido) y el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle para devolver al dictador a Chile; y la existencia de un documento extraviado que revelaría la responsabilidad de Augusto Pinochet en la Caravana de la Muerte.

07.03.2024 PHILIPPE SANDS FOTO: BASTIAN SEPULVEDA BASTIAN SEPULVEDA

A Felipe Gálvez le parece que el pacto entre Reino Unido y Chile, revelado en el libro, es uno de los aspectos más “particulares y nuevo para los chilenos”. Se trata de la negociación entre Cristián Toloza, exasesor de Frei, y Jonathan Powell, jefe de gabinete de Tony Blair. El acuerdo consistía en que Pinochet fingiera no estar apto para ser juzgado.

“La idea de que Pinochet está enfermo, que eso pueda ser orquestado, uno puedo suponerlo, pero es distinto cuando está ahí y lo puedes leer”, dice Gálvez.

Ese acuerdo se habría sellado gracias al documento que probaba el rol de Pinochet en la Caravana de la Muerte, desaparecido hasta ahora. “Que 25 años después nos demos cuenta de que ese documento pueda estar en Inglaterra o en Chile, y que no nos importe, lo considero preocupante, porque son las pruebas y hay que basarse en ellas”, reflexiona el realizador.

Impunidad es el nombre con el que ha bautizado el proyecto, una adaptación del libro de Sands. Actualmente, escribe el guion junto a Mariano Llinás (Argentina, 1985) y Antonia Girardi, colaborador en el guion y coguionista de Los Colonos, respectivamente.

“Hay que pasar a un proceso de ficcionalizar esta historia. Philippe va a ir leyendo los guiones, comentando”, precisa.

¿De dónde surge su inquietud por abordar temas relacionados con la dictadura?

Tiene que ver con los temas que me interesan trabajar en el cine. Los Colonos tiene que ver con una página borrada de la historia de Chile, y esta para mí es una página robada. Acá hay una página, un documento importantísimo, que se mostró al gobierno inglés para mostrar que Pinochet podía perder la inmunidad en Chile y que podría ser juzgado en Chile. Esa hoja desapareció. Me gusta trabajar eso, cuando uno encuentra esos elementos. Para mí son películas hermanas, es una continuación, como un díptico. Los Colonos es una película de comienzos del siglo 1900, esta otra es una que sucede de 1998 al 2000. Funciona como espejo, y eso a mí me hace mucho sentido.

¿Cómo cree que llegaría una película de esta temática en el contexto político actual en Chile? Hace unas semanas dichos de Evelyn Matthei trajeron nuevamente la dictadura a la discusión.

Pareciera que siempre es algo que va a generar discusión, es muy difícil que no surjan cuando no existe una historia oficial. Existen estas ideas, cada cierto tiempo, de que cada uno cuenta la historia que quiere contar. A mí me parece interesante el libro de Philippe, porque es escrito por un extranjero, un abogado, hay imparcialidad y distancia con el tema. Faltan este tipo de ejercicios.

Es muy complejo lo que se hizo, la operación de impunidad, la negociación que se llevó a cabo y cómo esto terminó: con Pinochet en Chile no siendo juzgado. Puede generar mucha rabia, pero creo que son rabias que son necesarias. Me parece interesante fijarnos en las heridas que hay, Chile tiene ciertas heridas y me gusta apretarlas un poco, para saber si duelen y cuánto. Claramente, esta no está sanada y cuando no están sanadas, la idea es esa, generar un debate.

Foto: Marie Rouge

¿Deberían impulsarse leyes contra el negacionismo?

Creo que sí, que sería importante, pero también creo que es la falta de una historia oficial. Por ejemplo, ese es el valor de discutir sobre que el libro de Philippe trae ese documento, que existe, que fue visto por el gobierno de Chile y el inglés, y que está desaparecido. Eso es una prueba, es parte de la historia. Entonces, cuando Evelyn Matthei habla de lo que ella piensa que sucedió, me parece un poco fuera de contexto, solo una opinión personal, sesgada. No solamente faltan leyes negacionistas, sino que también se empiece a construir una historia oficial. Hay datos suficientes.

El director Felipe Gálvez prefiere no comentar si hay actores o actrices pensados para la cinta, pero asegura que “hay mucho talento consagrado y nuevo”. En cuanto a locaciones, destaca que es una producción internacional a cargo de Rei Pictures (Argentina) y Quiddity (Reino Unido), en coproducción con Les Films du Worso (Francia), Snowglobe (Dinamarca) y Volos Films (Italia).

“Este es un caso internacional. La película va a hablar un tema universal, que tiene que ver con estos dictadores y qué pasa cuando no se les juzga”, concluye.

