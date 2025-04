La escritora Isabel Allende recuerda el Golpe y el exilio: “Sentía que mi vida no iba a ninguna parte”

A sus 82 años, Isabel Allende, la escritora en lengua castellana más leída del mundo sigue activa y para mayo se anuncia la publicación de su nueva novela Mi nombre es Emilia del Valle, con la que retomará a una de las familias que han aparecido en su obra desde La casa de los espíritus.

Antes de que aparezca, charló con el New York Times, donde repasó algunas de las historias que han marcado su vida y adelantó en parte de qué trata esta nueva novela, ambientada durante la Guerra civil de 1891 en Chile. Hasta ahí llega la joven Emilia del Valle, estadounidense de padre chileno, quien llega a cubrir el conflicto como corresponsal de un periódico californiano, al mismo tiempo que busca a su padre, a quien no conoce. Emilia del Valle es una mujer que tiene su destino en sus manos, como suelen ser sus personajes femeninos.

Foto: Lori Barra.

“Me resultaría muy difícil escribir una novela sobre una esposa sumisa en los suburbios que espera a que su marido vuelva del trabajo. Ahí no hay historia. Escribo sobre mujeres que siempre están desafiando las convenciones y reciben muchas agresiones por ello, pero se levantan y son capaces de valerse por sí mismas. Esos son los personajes que amo, y escribo sobre ellos porque los conozco muy bien. Nací en una familia católica, conservadora, autoritaria y patriarcal en los años 40. Se suponía que las mujeres de mi generación y de mi clase social debían casarse y tener hijos, y ya está. Así que salir de esa prisión mental fue todo un reto. Pertenezco a la primera generación de mujeres que pudimos, algunas de nosotras, hacerlo".

La autora de De amor y de sombras también repasó su paso por la revista Paula, como periodista, tal como la joven que protagoniza su nueva novela. “Era la primera vez que en Chile había una revista que se atrevía a publicar temas que nunca antes se habían tocado. Hablábamos del aborto, del divorcio, de la infidelidad, de todas esas cosas más la política. Nos implicábamos en lo que pasaba en la calle. Pero también hablábamos de moda, belleza y decoración. Era una revista femenina, pero con toda esta información que las mujeres no habían tenido antes. Causó un gran revuelo”.

Foto: Loli Barra

También recapituló una historia de su vida: cuando Pablo Neruda no le quiso dar una entrevista y le sugirió que fuera escritora. A pesar de que es un momento muy conocido, la verdad es que Allende es tan ágil para contar una historia que el lector puede volver a entregarse como la primera vez.

“Él estaba viviendo en la playa, en Isla Negra. Estaba enfermo y ya había ganado el Premio Nobel. Me invitó a su casa y pensé que quería que lo entrevistara. Todo el mundo estaba muy celoso en la revista, porque me había elegido a mí. Era invierno y conduje bajo la lluvia hasta allí. Me recibió muy amablemente. Me tenía un almuerzo, una botella de vino blanco. Me enseñó sus colecciones —ahora sus colecciones se consideran arte; en ese entonces eran pura chatarra— y le dije: ‘OK, don Pablo, tengo que hacer la entrevista, porque pronto va a oscurecer y tengo que volver’. ‘¿Qué entrevista?‘, dijo. ‘Bueno, he venido a entrevistarte’. ‘Oh, no, querida, tú nunca me entrevistarías. Eres la peor periodista de este país. Te pones siempre en medio de todo. Mientes todo el tiempo. Y estoy segura de que si no tienes una historia, te la inventas. ¿Por qué no te pasas a la literatura, donde todos esos defectos son virtudes?‘. Debería haber prestado atención, pero no lo hice hasta muchos años después”.

“Dos meses después tuvimos el golpe militar. Así que olvídate de cualquier plan para el futuro. Todo se trastocó para siempre. Y fue una de esas encrucijadas en las que tienes que tomar una nueva dirección que no estaba en absoluto planeada ni esperada. Y mi carrera como periodista terminó allí”.

Foto: Lori Barra.

Tras el golpe, vino el exilio, la residencia en Venezuela, y el momento en que -con 39 años- escribió acaso su obra mayor. “No pensé en la edad. Sentía que mi vida no iba a ninguna parte, que había vivido durante casi 40 años y no tenía nada que mostrar, excepto mis dos hijos. Estaba muy aburrida administrando una escuela en un país que no era el mío, sintiéndome muy ajena en muchos sentidos, como una visitante. Una visitante en la vida, en cierto modo. Así que esta carta que acabó convirtiéndose en el libro fue como abrir una vena y desangrar todo lo que guardaba. Fue un ejercicio de añoranza. Quería volver, quería recuperar el país que había perdido, mis amigos, mi trabajo, la vida que tenía antes. Y en ese intento de recuperar las cosas que había perdido, empecé a traer las anécdotas de mi abuelo, de mi país, de esa gente… era todo un pueblo que venía a la encimera de la cocina donde escribía y poblaba las páginas".

“No pensaba. No tenía un plan. No tenía ningún tipo de esquema. No sabía editar nada, hasta el punto de que cuando el libro estuvo terminado y mi esposo, que era ingeniero civil, lo leyó, dijo que lo único que había notado era que las fechas no coincidían. Tenías un personaje en la página 20 que tenía 18 años y en la página 300 seguía teniendo 18 años. ¿Qué ocurrió? ¿Esta persona no envejecía? Así que creó un mapa en la pared con las fechas y los personajes y lo que estaba ocurriendo, y así pude organizarlo un poco".

Foto: Lori Barra.

Es que para Isabel Allende, la escritura ha sido la manera en que ha ido afrontando los momentos más duros de su vida. “Estaba perdida, me aburría, creo que estaba deprimida. Pero siempre ha habido algo en mi vida: escribir. Escribir como periodista, escribir cartas a mi madre, escribir a mi abuelo, siempre escribir. Creo que mi forma de superar las cosas, de comprender, de explorar mi propia alma, mi pasado, y también, lo más importante, de recordar, es escribir. Cuando mi hija murió, fue el peor momento de toda mi vida. La única forma que tenía de entenderlo y afrontarlo era escribir, y escribí un libro”.

Se espera que la nueva novela de Isabel Allende, Mi nombre es Emilia del Valle, esté disponible en mayo en nuestro país.