Lisa Cerati habla del vínculo con su padre: “A pesar de su ausencia, es muy loco cómo lo sigo conociendo un poco más”
La música y artista dio una entrevista a la revista Velvet donde habló de sus nuevos pasos creativos, sus inspiraciones y cómo ve hoy al fallecido ídolo argentino.
Lisa María Cerati Amenábar (29) está de estreno y quiere seguir posicionando su nombre en la escena artística latinoamericana.
La hija menor del matrimonio de la modelo chilena Cecilia Amenábar y el fallecido cantante argentino Gustavo Cerati lanzará en noviembre su primer álbum, editado por Hora Cero Records y bajo el nombre de Lisa Maria. Lo han antecedido tres sencillos: A mi nube, Sentimental y (Solo aire).
De esa actualidad, la artista, conductora y DJ habló en la última edición de la revista Velvet: “El disco es una suerte de bitácora íntima de mi yo a lo largo de estos años”, dijo, por ejemplo, en torno a su inminente lanzamiento.
Ahí también se explayó con respecto a los temores que han rodeado la salida del trabajo, tomando en cuenta también lo que aún genera su apellido: “Millones. De hecho, es lo que más me detuvo. Siento que hay que estar muy fuerte hoy en día para poder soportar todo lo que sucede en las redes sociales. Ni siquiera a nivel personal, de que lo atacan a uno, sino a otros. Está muy fácil el camino del odio, muy fácil la deshumanización del otro en lo virtual”.
Su admiración por Gustavo Cerati
Con respecto al vínculo con su padre, uno de los más grandes íconos en la historia del rock en español, cuenta que a veces duda de hacer publicaciones en Instagram con respecto a sucesos que tienen que ver con él, como su último cumpleaños: “Son momentos donde veo lo que él genera en tantas personas; el bien que hizo con su música, cómo acompañó a tantas personas en su vida. Es algo que me emociona y me moviliza un montón”.
Después señaló: “Y sí, voy redescubriendo a mi papá. Por una parte, obviamente, le faltó mucho por decir y hacer en lo artístico, pero también hay un montón y sigo redescubriendo: hay tanto detalle en su música, tanta letra elevada y tanto más. Incluso hay entrevistas, o cosas que a veces me aparecen en Instagram, que alguien publica y nunca había visto, y escucho algo más de él. Hay una parte en que, a pesar de su ausencia, es muy loco cómo lo sigo conociendo un poco más. El dolor que llevo por su ausencia tiene también esa magia que me acompaña alrededor y en la gente esto también está muy presente”.
Puedes leer aquí la entrevista completa.
