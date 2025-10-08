Lisa Cerati habla del vínculo con su padre: “A pesar de su ausencia, es muy loco cómo lo sigo conociendo un poco más”

Lisa María Cerati Amenábar (29) está de estreno y quiere seguir posicionando su nombre en la escena artística latinoamericana.

La hija menor del matrimonio de la modelo chilena Cecilia Amenábar y el fallecido cantante argentino Gustavo Cerati lanzará en noviembre su primer álbum, editado por Hora Cero Records y bajo el nombre de Lisa Maria. Lo han antecedido tres sencillos: A mi nube, Sentimental y (Solo aire).

De esa actualidad, la artista, conductora y DJ habló en la última edición de la revista Velvet: “El disco es una suerte de bitácora íntima de mi yo a lo largo de estos años”, dijo, por ejemplo, en torno a su inminente lanzamiento.

Ahí también se explayó con respecto a los temores que han rodeado la salida del trabajo, tomando en cuenta también lo que aún genera su apellido: “Millones. De hecho, es lo que más me detuvo. Siento que hay que estar muy fuerte hoy en día para poder soportar todo lo que sucede en las redes sociales. Ni siquiera a nivel personal, de que lo atacan a uno, sino a otros. Está muy fácil el camino del odio, muy fácil la deshumanización del otro en lo virtual”.

Foto: Gentileza Lisa Cerati

Su admiración por Gustavo Cerati

Con respecto al vínculo con su padre, uno de los más grandes íconos en la historia del rock en español, cuenta que a veces duda de hacer publicaciones en Instagram con respecto a sucesos que tienen que ver con él, como su último cumpleaños: “Son momentos donde veo lo que él genera en tantas personas; el bien que hizo con su música, cómo acompañó a tantas personas en su vida. Es algo que me emociona y me moviliza un montón”.

Processed with VSCO with ft6 preset Copyright 2025. All rights reserved.

Después señaló: “Y sí, voy redescubriendo a mi papá. Por una parte, obviamente, le faltó mucho por decir y hacer en lo artístico, pero también hay un montón y sigo redescubriendo: hay tanto detalle en su música, tanta letra elevada y tanto más. Incluso hay entrevistas, o cosas que a veces me aparecen en Instagram, que alguien publica y nunca había visto, y escucho algo más de él. Hay una parte en que, a pesar de su ausencia, es muy loco cómo lo sigo conociendo un poco más. El dolor que llevo por su ausencia tiene también esa magia que me acompaña alrededor y en la gente esto también está muy presente”.

Puedes leer aquí la entrevista completa.