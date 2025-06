Los Tres reviven La Espada & la Pared a 30 años: “Ha sido muy entretenido”

Era el paso necesario. Hasta 1995, Los Tres eran una banda en ascenso. Una revelación en el panorama que el rock chileno presentaba con el regreso de la democracia.

Tras editar su primer disco homónimo en 1991, que dejó temas como He barrido el sol y Amor violento, el grupo penquista publicó Se remata el siglo (1993), un álbum de sonido más rockero y directo que dejó el exitoso single No sabes que desperdicio tengo en el alma.

Por ello, el conjunto apostó por un salto con su tercer álbum, titulado La Espada & la Pared, publicado hace 30 años, en marzo de 1995, y que se celebrará este sábado 28 de junio con un concierto en Movistar Arena, donde será interpretado al completo.

Los Tres Archivo Histórico / Cedoc Copesa

En La Espada & la Pared, los penquistas volvieron a trabajar junto al argentino Mario Breuer, quien repitió la labor de productor musical que ya había firmado en Se remata. Para Sony Music, el sello que los había firmado, el grupo comenzaba a mostrar su potencial y por eso no se escatimó en recursos.

Ángel Parra, el guitarrista del grupo, recuerda ese momento. “Teníamos el ejemplo de La Ley, que estaban teniendo mucho éxito, entonces nosotros tratábamos de equipararlo. Cuando llega el momento de La Espada & la Pared, había más financiamiento, había la posibilidad de ir a Argentina. Estaba la curva de crecimiento de Los Tres”, dice a Culto.

Eso sí, Parra agrega que ellos se sentían algo ajenos a lo que sucedía su alrededor. “Nosotros éramos tan chicos, que en realidad no sentíamos esa presión, estábamos disfrutando”.

El álbum tiene una diversidad de canciones. El arranque lo marca la dramática Déjate caer. “Yo me acuerdo que en la sala que teníamos en la Estación Mapocho, una de las primeras que nos mostró el Álvaro fue Déjate Caer”, recuerda Parra. También hay temas que se volvieron clásicos en la discografía de Los Tres, como Hojas de te, Tírate, la misma La Espada & la Pared y su versión de Tu cariño se me va, de Buddy Richard.

Asimismo, hay influencias más funk, en temas más recónditos como Partir de cero o Dos en uno. “El Titae [Lindl] tenía unas ideas que eran netamente funk, para esos dos temas. Ahí hubo una creación en que cada uno le dio un color a lo que estábamos buscando”.

Aquellos son temas que el grupo no incorporaba mucho a sus conciertos. Pero han debido volver a trabajarlos, de cara a su show en el Movistar. “Ha sido muy entretenido volver a tocarlas, porque son temas interesantes, yo canto un poco en Dos en uno”.

En esa presentación volverán sobre otros temas, como la instrumental V&V, que en su momento incluso ensayaron para la Revuelta del grupo con su formación original. “Es un tema hermoso -acota Parra-. Está el sonido de las guitarras eléctricas, pero tiene una melodía simple, la batería del Pancho (Molina) tocada con las plumillas, y tocada también con el contrabajo por el Titae”.

En esos primeros años, se unió al equipo de Los Tres el sonidista Jaime Valbuena. “Yo tenía una empresa de sonido, hice algunos shows donde tocaban ellos, les gustó mi trabajo y me ofrecieron trabajar haciendo el sonido de sala".

A pesar de que eran una banda en ascenso, Los Tres tenían las cosas claras. Así lo notó Jaime Valbuena. “Aprendí mucho con ellos, sobretodo con Álvaro respecto a como concebir conceptos de sonido. En el primer show que hice con ellos, el Álvaro me dijo ‘Tiene que sonar mal pero bien’”.

El sonidista recuerda algunos secretos del sonido de Los Tres en vivo en los noventa. “Por muchos años amplifiqué la batería de Pancho Molina con sólo 4 micrófonos. No era fácil, un día Pancho me dijo: “Quiero que el bombo suene como un Tom”, el problema es que la mayoría del público no entiende estilos de sonido tan radicales, así que yo trataba de hacer un equilibrio entre el sonido crudo que ellos querían, y el sonido un poco mas standard para el público".

A tono con la creciente atención de la prensa sobre el grupo, el lanzamiento del álbum se realizó en una capilla en la zona de Colina, cuya escenografía fue diseñada por Germán Bobe, el habitual colaborador del grupo en los videoclips. “El Lanzamiento en Colina fue una completa y bellísima obra de arte. Por mi parte lo que mas me costó fue diseñar un sistema de sonido que lograra cubrir toda la capilla, pero sin entorpecer la espectacular escenografía diseñada por Germán Bobe. Fue una gran experiencia”.

En su momento, La Espada & la Pared, fue un álbum exitoso, que logró disco de oro y en 46 días alcanzó la categoría de disco de platino. Por ello, los singles lograron alta rotación radial. “Yo recuerdo que lo que pasó con Déjate caer, fue lo más llamativo -apunta Ángel Parra-. Recuerdo haber andado en mi auto, yendo a la sala de ensayo, y escuchando Déjate caer una y otra vez, porque sonaba en todas las radios. Fue un éxito importante”.

