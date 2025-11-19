Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

Tras la gran demanda de público, Macha y El Bloque Depresivo anuncia la habilitación de últimas localidades para su próximo concierto agendado para el sábado 20 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, que promete ser uno de los momentos musicales más emocionantes de la temporada.

Desde el miércoles 19 de noviembre al mediodía, se abrirán nuevas ubicaciones, disponibles a través de la plataforma ticketpro.cl. Se recuerda al público que todas las entradas son nominativas, por lo que estarán asociadas al nombre del comprador, y que no se aceptan devoluciones ni cambios, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente los datos antes de finalizar la compra.

El anuncio llega acompañado de otra gran noticia: el lanzamiento del nuevo single “Turista”, una canción original interpretada por Bad Bunny, que verá la luz el viernes 28 de noviembre en todas las plataformas digitales. Con este estreno, Macha y El Bloque Depresivo continúan ampliando su legado musical impactando a todo tipo de público.

Con esta combinación de novedades, la banda liderada por Aldo “El Macha” Asenjo reafirma su vínculo con el público, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar de su repertorio cargado de nostalgia, poesía y emoción. El grupo desplegará un recorrido por esas canciones que han dado forma a su identidad, entre composiciones propias y versiones que ya son parte del alma popular. Temas como Continentales, Isla de errores, Sin excusas, Mar de mares, Fuera de mi vida o De quererte así volverán a resonar en la memoria colectiva.