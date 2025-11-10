Mieko Kawakami presenta “Los amantes de la noche”

Los amantes de la noche, la clásica novela de la escritora japonesa Mieko Kawakami acaba de llegar a Chile vía Planeta. En sus páginas, sigue a Fuyuko, una mujer de treinta y tantos años que trabaja como correctora de pruebas freelance. Vive sola y es incapaz de entablar relaciones significativas, por lo que apenas tiene contacto con nadie más que con Hijiri, su editora.

Su único consuelo es la luz. Cada Nochebuena, Fuyuko sale a vislumbrar las luces que llenan la noche de Tokio. Pero es un encuentro fortuito con un hombre llamado Mitsutsuka lo que despierta algo nuevo en ella. Y su vida –que creía carente de sentido– empieza a cambiar.

En medio de esta metamorfosis personal, dolorosos episodios del pasado de Fuyuko salen a la superficie, y su comportamiento empieza a desbordarse cada vez más.

Publicada originalmente en japonés en 2011, esta novela sensible y profundamente conmovedora cimentó la carrera de la autora de Pechos y huevos a nivel internacional. En 2023, Los amantes de la noche fue finalista del National Book Critics Circle Award.

En la ficción, Kawakami aborda con sensibilidad y ternura temas como la soledad, las exigencias del mundo laboral y las dificultades para establecer vínculos humanos. Con habilidad, en esta obra la escritora explora la psicología femenina y los dilemas existenciales del mundo contemporáneo.