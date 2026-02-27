Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

26 DE FEBRERO DEL 2026 LA ARTISTA MON LAFERTE RECIBE ANTORCHA DE PLATINO EN EL FESTIVAL DE VIÑA 2026. FOTO: DEDVI MISSENE

El reencuentro de Mon Laferte con el público del Festival de Viña hizo de la quinta jornada del evento uno de los momentos más destacados de esta edición.

La artista nacional no solo ofreció un espectáculo marcado por su impecable calidad vocal y por canciones coreadas con fuerza por la Quinta; también protagonizó un hito al recibir la Gaviota de Platino, convirtiéndose en la intérprete más joven en obtener este galardón, reservado para las figuras más trascendentes que han pisado el escenario de Viña. Todo ello transformó la jornada en una noche inolvidable.

Una puesta en escena impecable que incluyó visuales, cambio de vestuario y hasta baile, elevó la propuesta de la artista nacional. Junto a ello, la chilena dedicó un espacio para compartir con artistas nacionales como Akriila y Javiera Electra para interpretar la canción Pa donde se fue.

Todo eso, y el carisma y desplante de Mon Laferte hicieron que este fuera uno de los shows más esperados de esta edición y así lo reafirma el alto rating que logró su presentación. Se convirtió en el show con mayor sintonía en lo que va del Festival de Viña 2026.

De acuerdo a cifras entregadas por Mega, Laferte promedió 2.165.095 espectadores por minuto con un peak de 2.535.747. Superó a la presentación de Stefan Kramer que llegó a peak de 2.289.383.

Además, la artista nacional alcanzó un récord de audiencia bajo el nuevo sistema de medición de rating, siendo lo más visto de la televisión desde la implementación del nuevo sistema que mide la sintonía.