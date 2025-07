Muere a los 87 años Connie Francis, voz legendaria de la canción estadounidense

La canción norteamericana ha perdido a una de sus voces emblemáticas de su edad de oro, a mitad del siglo XX, cuando los grandes intérpretes dominaban el planeta.

Connie Francis, un nombre habitual de esos días que fueron entre los años 50 y los 60, y la primera mujer en alcanzar el número 1 en la lista Billboard Hot 100, ha muerto a los 87 años dos semanas después de que se revelara que había sido hospitalizada debido a “dolores extremos”.

Pero su huella no se remitió al pasado. Como suele suceder con muchas estrellas pretéritas en tiempos digitales y virales, Francis fue noticia recientemente debido a que su canción de 1962 Pretty Little Baby se convirtió en un gran éxito viral en TikTok y en Instagram 63 años después de publicarla.

“A decir verdad, ¡ni siquiera me acordaba de la canción!“, declaró a People al enterarse de lo que estaba pasando con su viejo hit. ”Tuve que escucharla para acordarme. Pensar que una canción que grabé hace 63 años está llegando al corazón de millones de personas es realmente impresionante. Es una sensación increíble", remató.

La noticia de su fallecimiento la reveló Ron Roberts, amigo íntimo y presidente de su discográfica, Concetta Records, quien escribió en Facebook: “Con el corazón encogido y una tristeza extrema os informo del fallecimiento de mi querida amiga Connie Francis anoche. Sé que Connie aprobaría que sus fans estuvieran entre los primeros en enterarse de esta triste noticia. Más adelante daremos más detalles», concluía el mensaje, que también ha sido compartido en el perfil oficial de Francis en la misma plataforma.

Con ella, parte un legado que animó el mejor período del catálogo estadounidense más clásico, con sencillos en el Top 10 de Billboard como Who’s Sorry Now?, My Heart Has A Mind Of Its Own, Where the Boys Are y Don’t Break The Heart That Loves You.

La canción que la convirtió en la primera mujer en llegar a lo más alto del Billboard Hot 100 fue Everybody’s Somebody’s Fool, en 1969 -cuando curiosamente los tiempos musicales eran otros-, y después tuvo otros dos números 1, con My Heart Has A Mind Of Its Own (que alcanzó el primer puesto sólo tres meses después de Everybody’s Somebody’s Fool) y Don’t Break The Heart That Loves You. Se calcula que su obra alcanzó 200 millones de ventas en discos.

En los años dorados de su carrera tuvo una relación sentimental con el cantante Bobby Darin, y después estuvo casada cuatro veces.