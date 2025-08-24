Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

A la edad de 96 años falleció este sábado el actor estadounidense Jerry Adler, quien se hizo conocido por su rol como Hesh Rabkin, consejero de Tony Soprano, en la serie Los Soprano.

La información fue confirmada en un obituario por parte de la Riverside Memorial Chapel de Nueva York.

Nacido el 4 de febrero de 1929, durante una parte importante de su vida trabajó como director de escena para diversas producciones teatrales y musicales. Colaboró en más de 50 producciones en Broadway durante esta etapa.

Recién pasados los sesenta años tuvo su primer rol como actor en la película El ojo público de 1992, tras lo cual desarrolló una carrera que se extendió por casi treinta años.

Poco antes de este papel, declaró ese año en una entrevista al New York Times que “realmente estaba entrando en el ocaso de una carrera mediocre”.

Además de su papel durante las seis temporadas que se extendió Los Soprano, también tuvo roles destacados en series como Alright Already, Rescue Me o The Good Wife.