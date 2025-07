Oasis libera grabación en vivo de uno de los temas favoritos de los fans

Ya está disponible en las plataformas digitales el registro de Slide Away, uno de los temas que Oasis interpretó en su show de regreso a los escenarios.

Se trata del primer registro oficial tomado del concierto que el grupo liderado por los hermanos Noel y Liam Gallagher, ofreció en el pasado 4 de julio en el Principality Stadium de Cardiff.

En aquella ciudad ofrecieron dos shows. Luego, la banda recorrerá el Reino Unido e Irlanda hasta mediados de agosto, y luego se dirigirá a Norteamérica.

Posteriormente, recorrerán México, Japón, Corea del Sur y Australia, para finalizar en Sudamérica en noviembre. En Chile tocarán en el Estadio Nacional, el 19 de noviembre.

Slide Away, es uno de los cortes favoritos de los fans. Originalmente incluida en el disco debut del grupo Definitely Maybe (1994), nunca fue single, sino que fue creciendo con los años.

Escucha Slide Away Live from Cardiff a continuación