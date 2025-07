Ozzy en Chile: las intensas cuatro veces que el “Príncipe de las tinieblas” estuvo en el país

Ozzy Osbourne tuvo un breve pero contundente recorrido visitando nuestro país. La voz de Black Sabbath visitó nuestro país cuatro veces: 1995, 2008, 2011 y 2018.

La primera vez fue en 1995. En aquel tiempo, se presentó en Chile como parte del festival Monsters of Rock. El evento tuvo lugar los días 7 y 8 de septiembre en el Teatro Monumental. Además del “Príncipe de las tinieblas”, tocaron Faith No More y Paradise Lost también fueron parte del cartel.

En aquella ocasión, presentó un set de 15 canciones cargado a su trabajo solista. De hecho, solo 3 temas formaban parte de su banda madre: Paranoid, War Pigs y un medley formado por Sabbath Bloody Sabbath / Iron Man / Sweet Leaf / y Children of the Grave.

La ocasión era especial en ese 1995 había anunciado su retiro de la música y que haría su correspondiente gira de despedida. Sin embargo, y en un simple giro del destino, echó pie atrás y regresó al estudio para grabar nueva música. Además, volvió a la carretera con su gira “The Retirement Sucks Tour” (“El retiro apesta”), que fue la que lo trajo a Sudamérica.

Luego, hubo que esperar hasta el 1 de abril del 2008, cuando Ozzy nuevamente vino en el marco del Monsters of rock. Esta vez, en la pista atlética del Estadio Nacional. Y al igual que en 1995, cargó su show a su material solista.

Volvió pocos años después, en 2011, para su tercera presentación, ahora debutando en el Movistar Arena. Ahora como parte del tour promocional de su álbum Scream, el espectáculo tuvo lugar el 28 de marzo en el Movistar Arena. Durante el concierto, como en las ocasiones anteriores interpretó los éxitos de su carrera solista y algunas de Black Sabbath. La banda brasileña Sepultura hizo las veces de teloneros.

La última ocasión fue en 2018, cuando el inglés ya -ahora sí- había decidido realizar una gira de despedida llamada No more tours. Se presentó nuevamente en el Movistar Arena y fue una noche emotiva, pues ya se sospechaba que sería el paso final de Ozzy por nuestro país. Y así fue.