Reseña de libros: de Jaime Collyer a Yael Frankel

Fauna, de Jaime Collyer (LOM)

Arrieta tenía la ilusión de que el fin de semana en la playa fuera como los de antes con su mujer. Pero su matrimonio atravesaba días críticos. Acaso el paseo familiar al litoral, con suegro incluido, tranquilizara las aguas, sobre todo por su hijo pequeño. Al llegar a la costa, el suegro advirtió rayados y huellas de violencia callejera. “¡Son esos vándalos de siempre!”, dijo ante la mirada atónita del nieto. Si en el día la rutina familiar se desplegaba con silencios incómodos y tensiones ahogadas, ya entrada la noche escuchaban el alboroto adolescente escudado en las sombras. Y una de esas noches, con los gritos de los hordas de fondo, una energía arrebatadora se liberó entre Arrieta y su mujer. Los vándalos de noche es uno de los cuentos reunidos por Jaime Collyer en este volumen habitado por una fauna insospechada y sorprendente: personajes de vidas apagadas que de pronto se ven asaltados o empujados por pasiones o fuerzas irracionales e irrefrenables: un agente secreto y profesor de matemáticas que emprende una insurrección maoísta; un cirujano poseído por el espíritu de Julio César o un bosque que se mueve ante los ojos incrédulos de sus cuidadores. Collyer, uno de los mejores cultores del género en Chile, entrega un conjunto de relatos de gran fuerza narrativa, escritos con oficio y maestría.

Terrenalidades, de Manuel Tironi (FCE)

Trabajadoras y socialmente organizadas, las abejas son uno de los insectos más disciplinados y laboriosos de la naturaleza. Pero aun con su capacidad organizativa no son criaturas gobernables por el ser humano. Para los productores chilenos de miel ha sido un problema evitar que las abejas se contaminen con cultivos transgénicos, cuando en el país estos cohabitan con los cultivos tradicionales. Por más que el SAG delimite espacios para unos y otros, las abejas no siguen pautas. El problema llevó a algunos productores a mover sus colmenas a las montañas, pero allí sufrieron los estragos de la sequía y fueron atacadas por las ratas. El gran desafío de los mieleros es el cuidado ecológico de las abejas y sus ambientes. La relación entre ambos, dice el sociólogo Manuel Tironi, ofrece una perspectiva que deberíamos tener en cuenta en tiempos de crisis y sensibilidad ambiental. Y nos invita a pensar “hasta qué punto la posibilidad de futuros más sustentables se juega, precisamente, en crear atmósferas de cuidado” que piensan más allá de lo humano. El debate y la debacle climatológica plantean un desafío para las ciencias sociales, postula el autor en este libro de ensayos: reconectarlas con la vida, con las terrenalidades, con las condiciones de la existencia.

Pequeños lectores, de Yael Frankel (Gris Tormenta)

Cuando comenzó a dedicarse a la ilustración de libros, Yael Frankel cambió su forma de ver el oficio. Para empezar sustituyó el verbo dibujar por narrar. O más bien, el dibujo quedó en segundo plano y la intención se volvió prioridad. Al inicio, dice, seguía el consejo de Ray Bradbury: “Busque un personaje como usted que quiera algo o no quiera algo con toda el alma”. Pronto descubrió otra cosa: los personajes debían tener algo que contar. “Con el tiempo cambió la idea que tenía de la ilustración como algo íntimamente relacionado con la belleza. Poco a poco dejé de buscar ese camino; no me interesa el adorno, lo bello (¿qué será lo bello?), el póster para colgar en la pared”, escribe, “prefiero, sobre todo cuando hablo de un personaje, indagar en su interior y darle ciertos rasgos entrañables -y no solo en términos gráficos. Para conseguirlo, procuro dotarlo de alguna cuota de ‘humanidad’”. Ilustradora, escritora y editora argentina, reconocida con numerosas distinciones, este es el primer libro solo de palabras de la autora de ¿Qué tiene un bosque? y Todo lo que pasó antes de que llegaras. Un conjunto de breves reflexiones en torno a su trayectoria, a la escritura y las diferentes etapas para la publicación de libros ilustrados que emocionan a grandes y pequeños lectores.