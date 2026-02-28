Reseña de libros: Montserrat Arre, Natalia Ginzburg y Julieta Correa

Montserrat Arre

No teníamos negros

Crítica

En este volumen, la historiadora Montserrat Arre aborda un tema poco tratado en la historiografía chilena: el mito de la homogeneidad racial en Chile. A través de una investigación rigurosa pero accesible, la autora desmantela con creces el relato clásico de que en el Chile de los siglos pasado no había población afrodescendiente. El libro revela que la población afrodescendiente alcanzó promedios del 20% durante la Colonia, desempeñando roles cruciales como artesanos, militares e incluso terratenientes, más allá del trabajo forzado. Arre denuncia un “borramiento consciente” orquestado desde el siglo XIX por el Estado y la academia para “blanquear” la identidad nacional. El libro expone cómo la educación y el folclor ocultaron las raíces africanas de hitos como la Independencia o la propia cueca. Es un rescate necesario de la memoria que nos invita a reconocer una africanidad formativa, hoy visibilizada gracias a la lucha del pueblo tribal afrodescendiente. Una lectura esencial para entender el Chile real.

Natalia Ginzburg

Las palabras de la noche

Lumen

Una preciosa novela original de 1961 sobre la Italia de postguerra escrita por la pluma siempre exacta de Ginzburg, donde no hay palabras de más. La italiana despliega su maestría para narrar desde la primera persona, convirtiendo la voz de Elsa, una joven de un pequeño pueblo del Piamonte, en el hilo conductor de una historia donde lo cotidiano y lo político se entrelazan de forma indisoluble. La novela evita los grandes discursos ideológicos para mostrar cómo el fascismo no fue solo un evento histórico, sino una estructura que se filtró en las cenas familiares, en los afectos y en los silencios de una burguesía industrial que intentaba sobrevivir a sus propias contradicciones. La escritura de Ginzburg destaca por una sobriedad radical. Sin caer en sentimentalismos ni en la solemnidad, la autora utiliza un humor afilado y frases breves para retratar lo que ve en esa vida infernal de poblado donde todos se conocen y están pendientes de las vidas de los demás. Lo que hacen y lo que no. El tormentoso “Qué dirán” permanente. Elsa se compromete en matrimonio y, al parecer, su destino será similar al de las jóvenes de su tiempo: casarse y estar en el hogar. A través de la familia de fábricas que protagoniza el relato —un microcosmos de comunistas, anarquistas y fascistas arrepentidos—, se explora la melancolía de un mundo que, tras haber conocido el mal absoluto, ha perdido su fuerza vital.

Julieta Correa

¿Por qué son tan lindos los caballos?

Montacerdos

En esta novela entrañable, delicada y a la vez desgarradora, la escritora argentina Julieta Correa entrega una de las obras más conmovedoras y crudas de la narrativa contemporánea sobre el cuidado y el duelo anticipado. En poco más de 220 páginas se sumerge en la intimidad de una hija que debe hacerse cargo de su madre, Sari, quien se apaga lentamente debido a una enfermedad degenerativa. A diferencia de otros relatos que idealizan el sacrificio, Correa utiliza una prosa directa, despojada de artificios y profundamente honesta para describir la erosión de los cuerpos y el agotamiento psíquico de quien acompaña el proceso. El título, que a primera vista sugiere una belleza bucólica, es en realidad un contraste irónico con la sordidez de la decadencia física. La autora explora cómo la relación madre-hija se transforma en una dinámica de dependencia donde los roles se invierten, revelando las tensiones, los resentimientos y, sobre todo, la vulnerabilidad extrema. Correa construye una narración que no sigue una línea tradicional, sino que se arma como un collage de escenas cotidianas, apuntes, recuerdos, garabatos, fotografías y fragmentos de diarios que reflejan cómo se deshilacha la mente y el lenguaje de Sari, y con ello, su presencia misma.