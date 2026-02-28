SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Reseña de libros: Montserrat Arre, Natalia Ginzburg y Julieta Correa

    Raíces afrodescendientes negadas, los silencios del fascismo en la sobremesa y la erosión física de una madre. Una selección de libros que exploran lo que ocurre en los bordes de la historia oficial y la intimidad.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Montserrat Arre

    No teníamos negros

    Crítica

    En este volumen, la historiadora Montserrat Arre aborda un tema poco tratado en la historiografía chilena: el mito de la homogeneidad racial en Chile. A través de una investigación rigurosa pero accesible, la autora desmantela con creces el relato clásico de que en el Chile de los siglos pasado no había población afrodescendiente. El libro revela que la población afrodescendiente alcanzó promedios del 20% durante la Colonia, desempeñando roles cruciales como artesanos, militares e incluso terratenientes, más allá del trabajo forzado. Arre denuncia un “borramiento consciente” orquestado desde el siglo XIX por el Estado y la academia para “blanquear” la identidad nacional. El libro expone cómo la educación y el folclor ocultaron las raíces africanas de hitos como la Independencia o la propia cueca. Es un rescate necesario de la memoria que nos invita a reconocer una africanidad formativa, hoy visibilizada gracias a la lucha del pueblo tribal afrodescendiente. Una lectura esencial para entender el Chile real.

    Natalia Ginzburg

    Las palabras de la noche

    Lumen

    Una preciosa novela original de 1961 sobre la Italia de postguerra escrita por la pluma siempre exacta de Ginzburg, donde no hay palabras de más. La italiana despliega su maestría para narrar desde la primera persona, convirtiendo la voz de Elsa, una joven de un pequeño pueblo del Piamonte, en el hilo conductor de una historia donde lo cotidiano y lo político se entrelazan de forma indisoluble. La novela evita los grandes discursos ideológicos para mostrar cómo el fascismo no fue solo un evento histórico, sino una estructura que se filtró en las cenas familiares, en los afectos y en los silencios de una burguesía industrial que intentaba sobrevivir a sus propias contradicciones. La escritura de Ginzburg destaca por una sobriedad radical. Sin caer en sentimentalismos ni en la solemnidad, la autora utiliza un humor afilado y frases breves para retratar lo que ve en esa vida infernal de poblado donde todos se conocen y están pendientes de las vidas de los demás. Lo que hacen y lo que no. El tormentoso “Qué dirán” permanente. Elsa se compromete en matrimonio y, al parecer, su destino será similar al de las jóvenes de su tiempo: casarse y estar en el hogar. A través de la familia de fábricas que protagoniza el relato —un microcosmos de comunistas, anarquistas y fascistas arrepentidos—, se explora la melancolía de un mundo que, tras haber conocido el mal absoluto, ha perdido su fuerza vital.

    Julieta Correa

    ¿Por qué son tan lindos los caballos?

    Montacerdos

    En esta novela entrañable, delicada y a la vez desgarradora, la escritora argentina Julieta Correa entrega una de las obras más conmovedoras y crudas de la narrativa contemporánea sobre el cuidado y el duelo anticipado. En poco más de 220 páginas se sumerge en la intimidad de una hija que debe hacerse cargo de su madre, Sari, quien se apaga lentamente debido a una enfermedad degenerativa. A diferencia de otros relatos que idealizan el sacrificio, Correa utiliza una prosa directa, despojada de artificios y profundamente honesta para describir la erosión de los cuerpos y el agotamiento psíquico de quien acompaña el proceso. El título, que a primera vista sugiere una belleza bucólica, es en realidad un contraste irónico con la sordidez de la decadencia física. La autora explora cómo la relación madre-hija se transforma en una dinámica de dependencia donde los roles se invierten, revelando las tensiones, los resentimientos y, sobre todo, la vulnerabilidad extrema. Correa construye una narración que no sigue una línea tradicional, sino que se arma como un collage de escenas cotidianas, apuntes, recuerdos, garabatos, fotografías y fragmentos de diarios que reflejan cómo se deshilacha la mente y el lenguaje de Sari, y con ello, su presencia misma.

    Más sobre:LibrosLT SábadoMontserrat ArreNo teníamos negrosNatalia GinzburgLas palabras de la nocheJulieta Correa¿Por qué son tan lindos los caballos?Libros Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Lo más leído

    1.
    Éxitos argentinos, el debut de Pablo Chill-E y risas con el Pastor Rocha: así fue la última noche del Festival de Viña 2026

    Éxitos argentinos, el debut de Pablo Chill-E y risas con el Pastor Rocha: así fue la última noche del Festival de Viña 2026

    2.
    Pablo Chill-E critica el cierre de residencias de menores: “Muchos prefieren la plata antes que preocuparse de las niñeces”

    Pablo Chill-E critica el cierre de residencias de menores: “Muchos prefieren la plata antes que preocuparse de las niñeces”

    3.
    Mon Laferte da el show más emotivo de Viña 2026 y se lleva una histórica Gaviota de Platino

    Mon Laferte da el show más emotivo de Viña 2026 y se lleva una histórica Gaviota de Platino

    4.
    Los orígenes de Paulo Londra en las batallas callejeras de Argentina

    Los orígenes de Paulo Londra en las batallas callejeras de Argentina

    5.
    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”

    A la altura de Ecuador: el renovado mapa de los chilenos en las grandes ligas europeas

    Entrevista con Matías Rodríguez, histórico de la U: “Confío en Paqui Meneghini; trabaja como Bielsa, como Beccacece”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán
    Mundo

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Israel inmediatamente ante amenaza de ataque a Irán

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango