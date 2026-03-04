SUSCRÍBETE
    Santiago en 100 Palabras celebra 25 años con ciclo de talleres online con escritoras María Gainza y Ariel Richards

    El próximo jueves 12 de marzo a las 19:00 horas y previa inscripción , la reconocida autora argentina, María Gainza, dictará el taller "Negro sobre blanco: cómo se escribe sobre arte" , una instancia para reflexionar sobre los cruces entre la crítica, la narrativa y la experiencia estética. Posteriormente, la destacada autora nacional e investigadora de artes, Ariel Richards, abordará su proceso creativo en un encuentro que se realizará el miércoles 18 de marzo a las 19:00 horas, previa inscripción. El ciclo comenzará en abril con la aclamada escritora estadounidense Siri Hustvedt y la autora nacional Alia Trabucco Zerán.

    Por 
    Equipo de Culto
    Santiago en 100 Palabras celebra 25 años con ciclo de talleres online con escritoras María Gainza y Ariel Richards

    En el marco de la celebración de sus 25 años, el concurso de cuentos breves Santiago en 100 Palabras, presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio, han preparado una programación especial que incluye un ciclo de talleres online con reconocidas autoras nacionales e internacionales . La iniciativa, de carácter gratuito y abierto a todo público, contará con la participación de figuras consagradas y destacadas voces de la literatura contemporánea.

    El ciclo dará inicio el próximo jueves 12 de marzo a las 19:00 horas (Chile) con la participación de la destacada escritora y crítica de arte argentina María Gainza . En un taller titulado “Negro sobre blanco: cómo se escribe sobre arte” , propone una inmersión en los desafíos y posibilidades de la escritura que aborda la creación visual.

    Durante la charla, se abordarán elementos fundamentales que suelen quedar al margen en la escritura convencional sobre arte, tales como la construcción de una voz propia, el flow narrativo y la capacidad de describir el fenómeno intelectual: “¿cómo describir lo que ves mientras incide en ello la suma de tus pasiones y tus ideas?”, plantea la sinopsis del taller.

    Luego, la escritora nacional e investigadora de artes, Ariel Richards , abordará su proceso creativo en un encuentro que se realizará el miércoles 18 de marzo a las 19:00 horas (Chile).

    Ambos talleres online son gratuitos, previa inscripción. Para participar en el encuentro con María Gainza es necesario inscribirse en este formulario . Quienes quieran ser parte del taller con Ariel Richards deben completar este formulario .

    Próximos talleres

    Entre los nombres que formarán parte de este ciclo de talleres de los 25 años de Santiago en 100 Palabras, la programación anticipa la participación de la aclamada escritora estadounidense Siri Hustvedt , galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019. Su obra, que transita entre la novela, el ensayo y la poesía, ha sido traducida a más de treinta idiomas. A ella se suman la reconocida autora nacional Alia Trabucco Zerán , cuya obra Limpia ha sido aclamada por la crítica internacional y que en 2024 obtuvo el Premio Femina, uno de los grandes galardones literarios franceses reconociéndola como mejor novela extranjera.

    Todo este ciclo es gratuito, previa inscripción en el sitio web y redes sociales de Santiago en 100 Palabras.

    Santiago en 100 Palabras celebra 25 años de historia y es presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio. El concurso mantiene abierta su convocatoria hasta el 30 de abril. Quienes quieran participar pueden enviar hasta 5 cuentos en www.santiagoen100palabras.cl .

