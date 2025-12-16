The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada

Un año después de su debut, el hospital de Pittsburgh es el foco de nuevas complicaciones en la segunda temporada de The Pitt.

Ganadora de los premios a Mejor serie de drama y Mejor actor de serie de drama en los Emmy, la ficción de la plataforma HBO Max alista su regreso para el próximo jueves 8 de enero y desarrollará una historia ambientada alrededor de los festejos del 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Como se aprecia en el nuevo adelanto, la tensiòn se dispara y muestra al doctor Michael “Robby” Robinavitch (Noah Wyle) interactuando con su reemplazo temporal, la doctora Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi), y lidiando con la caída del sistema que les permite trabajar en línea.

Al elenco habitual se suman nuevos nombres: Luke Tennie (como el Dr. Crus Henderson), Travis Van Winkle (Curtis Larson), Meta Golding (Noelle Hastings) y Christopher Thornton (Dr. Caleb Jefferson).

Compuesto de 15 episodios, el nuevo ciclo lanzará un capítulo semanalmente en HBO Max hasta el final de temporada, programado para el jueves 16 de abril.

Revisa el trailer a continuación: