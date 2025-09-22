Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

Con Rodrigo Bastidas como creador y Javiera Contador como protagonista, la serie Sin frenos es la nueva apuesta de la plataforma Prime Video en Chile.

La historia presenta a Tiluca (Contador), una mujer de alta sociedad que queda viuda y descubre que su esposo le heredó una mansión y una deuda que no puede pagar. Al conocer fortuitamente a Julio César (Yul Bürkle), un repartidor venezolano con experiencia en hotelería, establecen una improbable alianza para convertir su casa en un hostal para repartidores y así intentar evitar la debacle financiera.

“Lo que comienza como un arreglo comercial evoluciona hacia una amistad insospechada, reuniendo a personas de diferentes mundos y desafiando los prejuicios del barrio y las convenciones sociales”, consigna la sinopsis.

Según declaró Ángela Poblete, directora de Televisión LATAM en Fábula y productora ejecutiva de la ficción, “una viuda de clase alta convierte su mansión en un hostal para repartidores con el fin de evitar que se la rematen. En esta aventura conoce las vidas y sueños de los ‘chiquillos’, se enfrenta a sus propios prejuicios y a los de sus vecinos, pero, sobre todo, descubre el amor verdadero y la alegría de vivir”.

“Esta comedia romántica fue escrita con el encanto habitual de Rodrigo Bastidas y su equipo, y esperamos que logre emocionar e inspirar risas al mismo tiempo”, agregó.

“Sin frenos es un excelente ejemplo de nuestro compromiso continuo con el talento creativo chileno y nuestra dedicación a ofrecer historias únicas y entretenidas que celebran la cultura local, al tiempo que abordan temas sociales contemporáneos con humor y corazón”, indicó Mario Almeida, Director de Originales Argentina, Colombia y Chile en Amazon Studios.

Contador y Bürkle lideran un elenco que también cuenta con Felipe Londoño, Steevens Benjamin, Luz Valdivieso, Tutu Vidaurre, Vicente González, Diego Muñoz, Rodrigo Bastidas y Nicolás Saavedra.

La serie se estrenará el próximo 10 de octubre en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Revisa su trailer y más imágenes a continuación: