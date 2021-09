El expresidente francés Nicolas Sarkozy condenado por violar las leyes de financiamiento de campañas

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue declarado culpable el jueves de violar las leyes de financiamiento de campañas durante su fallida candidatura a la reelección de 2012, lo que agravó sus problemas legales.

Un tribunal de París condenó a Sarkozy por los cargos de financiar ilegalmente una campaña electoral y le impuso una pena de un año de prisión que se cumplirá en su casa con un brazalete electrónico. Francia establece un límite legal de 22,5 millones de euros, equivalente a US$ 26,1 millones, a los gastos de campaña. En un juicio esta primavera, los fiscales alegaron que la campaña de Sarkozy gastó más de 40 millones de euros, utilizando recibos falsos en un intento de enmascarar el gasto.

Sarkozy, que no estuvo presente en la corte el jueves, dijo que no sabía que el costo de su campaña excedía el límite de gasto legal. Un abogado de Sarkozy dijo que apelaría de inmediato.

Según la ley francesa, Sarkozy no está obligado a cumplir condena hasta que se agote el proceso de apelación.

Thierry Herzog, abogado de Sarkozy, habla con los periodistas tras el veredicto en el Palacio de Justicia de París, el 30 de septiembre de 2021. Foto: Reuters

La condena de Sarkozy es una nueva mancha en el legado de un exjefe de Estado cuyo partido conservador, Les Républicains, tiene sus raíces en la política de la ley y el orden. Sigue siendo una figura influyente en el establishment político francés y tiene relaciones amistosas con el Presidente Emmanuel Macron.

A principios de este año, Sarkozy fue condenado en un caso separado por cargos de tráfico de influencias y corrupción. Sarkozy fue sentenciado a un año de arresto domiciliario y a dos años de prisión condicional por ofrecer en 2014 ayudar a un magistrado a conseguir un puesto en el principado de Mónaco a cambio de información confidencial sobre una investigación sobre las finanzas de su campaña presidencial de 2007. Sarkozy apeló al fallo.

Los fiscales también han presentado cargos preliminares de violaciones al financiamiento de campañas y corrupción contra Sarkozy por presuntamente aceptar millones de euros en efectivo del régimen del difunto dictador libio Muammar Gaddafi para financiar su campaña de 2007. Sarkozy niega haber recibido dinero de Gaddafi.

Nicolas Sarkozy llega a la sala del tribunal en París, el 1 de marzo de 2021. Foto: AP

En el caso decidido el jueves, los fiscales alegan que Bygmalion, una empresa de medios que ayudó a organizar la campaña de Sarkozy en 2012, emitió facturas falsas para permitir que su campaña eludiera los límites de gasto establecidos por la ley francesa.

Junto a Sarkozy, 13 coacusados estaban siendo juzgados, incluidos exfuncionarios de campaña, ejecutivos de Bygmalion y contables. Todos fueron declarados culpables. El subjefe de campaña de Sarkozy, Jérôme Lavrilleux, fue condenado a tres años de prisión, uno de los cuales fue suspendido y los demás a ser cumplidos en su domicilio con un brazalete electrónico, por ayudar e incitar al financiamiento ilegal de campañas. Dijo a los periodistas que era poco probable que apelara. “Ya tuve suficiente”, dijo.

Llamado el Affaire Bygmalion por los medios franceses, las acusaciones salieron a la luz en 2014. Durante una entrevista televisiva ese año, Lavrilleux parecía al borde de las lágrimas y dijo que la compañía de medios había facturado parte de los costos de la campaña al partido de Sarkozy en lugar de la campaña.

Nicolas Sarkozy en una pantalla durante el debate televisado con Francois Hollande, el 2 de mayo de 2012. Foto: AP

El costo de la campaña rápidamente se salió de control, dijo Lavrilleux. “No tuve el coraje de decir ‘¡alto! Estamos chocando contra una pared‘”, dijo Lavrilleux durante la entrevista.

Patrick Maisonneuve, abogado de Bygmalion, ha dicho que la empresa no tuvo más remedio que emitir facturas falsas para que le pagaran por su trabajo en la organización de reuniones de campaña. Las facturas decían que los servicios se proporcionaron al partido de Sarkozy para organizar reuniones no relacionadas con la campaña, agregó. Algunas de estas reuniones del partido fueron reales, otras no, dijo.

Maisonneuve no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves.

El candidato socialista François Hollande finalmente ganó esas elecciones, sucediendo a Sarkozy, quien fue presidente de Francia de 2007 a 2012.