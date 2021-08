Encuesta: a mes y medio de las Fiestas Patrias casi la mitad de los trabajadores no sabe si tendrá aguinaldo

A pesar de la reactivación económica y el aumento en la creación de empleo, en un escenario de menores restricciones sanitarias, los trabajadores están más optimistas pero aún son cautos a la hora de pronosticar los beneficios que las empresas entregarán durante este año.

Así lo muestra una encuesta de la la plataforma Dcanje.com, que consultó a más de 700 trabajadores respecto de sus perspectivas sobre la situación de las firmas y, en particular, su expectativas sobre la entrega de aguinaldos de Fiestas Patrias.

El sondeo muestra que el 47% de los consultados aún no tiene información sobre la entrega o no de aguinaldo en septiembre, mientras el 36% asegura que sí lo recibirá y otro 17% ya sabe que no lo tendrá. Asimismo, el 46% dice que no sabe qué monto le darán, 41% asegura que será igual al del año previo, un 9% menor al del año pasado y otro 4% dice que será mejor.

Consultados sobre los montos, el 65% afirmó que recibe habitualmente entre $10 mil y $40 mil por concepto de aguinaldo de Fiestas Patrias; 15% entre $41 mil y $60 mil; otro 15% entre $61 mil y $100 mil y el 5% restante asegura que generalmente recibe más de $100 mil.

Si reciben aguinaldo, el 49% dice que lo va a gastar en productos de primera necesidad, como compras en el supermercado y 19% dice que lo ocupará para celebrar las Fiestas Patrias.

“Llevamos tres años realizando este estudio, que es un termómetro del ánimo de los colaboradores en sus empresas y consideramos que las cifras de 2021 refuerzan el buen ánimo y expectativas de los trabajadores para este segundo semestre”, afirma Sebastián Rojas Chamy, gerente comercial de Dcanje.com”.

De hecho, esta incertidumbre se da a pesar de que el 48% de los consultados cree que la situación de la empresa donde trabajan cerrará el año con mejores números que en 2020, mientras 30% dice que será igual y 22% que los resultados serán peores. Respecto a su visión de la economía nacional, el 36% dice que estará mejor en los próximos 12 meses, 37% ve que seguirá igual y 27% la ve peor.

En lo que va de este año, el 64% de los consultados indicó que su empresa no ha entregado bonos adicionales al sueldo, o bonos de desempeño. Sin embargo, el 50% dice que sí ha recibido aportes estatales durante la pandemia.