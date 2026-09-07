SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Contrastes de Kast y Milei en el Foro Madrid

    Fue sano que el Presidente Kast haya utilizado un tono de estadista en su discurso, evitando las críticas destempladas, lo que marcó una clara diferencia con el lenguaje descalificador del mandatario argentino.

    Por 
    Editorial La Tercera

    La quinta versión del Foro Madrid, que se llevó a cabo en Santiago, estuvo precedida de una intensa polémica, particularmente por las críticas de sectores opositores -también se sumaron algunos representantes de Chile Vamos- a la pertinencia de este encuentro, alertando sobre las implicancias de que esta cumbre reuniera a representantes de la “ultraderecha” y que desde ahí se diera tribuna a una agenda profundamente “iliberal”. Asimismo, también se cuestionó el hecho de que el Presidente José Antonio Kast tomara parte del encuentro, junto al Mandatario argentino, Javier Milei.

    Si bien esta cumbre -organizada por la Fundación Disenso, estrechamente ligada al partido español Vox- reunió a varios expositores así como a representantes de diversos países, su repercusión mediática fue más bien acotada, donde el protagonismo lo capturó por lejos la ponencia de Milei, cuyo descalificador lenguaje para referirse al mundo de la izquierda -dijo, por ejemplo, que “el mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad son los datos”, y que “cada una de nuestras naciones debe contribuir ordenándose puertas adentro, quitando el cáncer de la izquierda de nuestras instituciones”-, así como sus polémicas referencias a la historia reciente de nuestro país, terminaron marcando este encuentro.

    Había desde luego expectación por la intervención del Presidente Kast, tomando en cuenta que él fue uno de los fundadores del Foro Madrid -cuyo propósito es “constituirse como una alianza internacional contra el socialismo que representan el Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista”-, y que en anteriores encuentros de la entidad a los que asistió había desplegado ampliamente sus líneas más ideológicas, expresando además duros cuestionamientos hacia los gobiernos de los presidentes Bachelet y Boric. A pesar de que estaba contemplado que el jefe de Estado abriera el Foro, finalmente fue el encargado de cerrarlo, donde fue llamativo el tono de estadista que procuró utilizar a lo largo de su discurso, evitando las críticas destempladas o frases de fuerte contenido ideológico. Uno de los pasajes más decidores fue cuando señaló que “los chilenos a mí no me eligieron para derrotar a la izquierda. No. Nos eligieron para enfrentar el crimen organizado, para enfrentar la pobreza, para enfrentar la corrupción, para enfrentar el desempleo”.

    Hizo bien el Mandatario en tomar distancia de discursos altisonantes y marcar una clara diferencia con lo que fue la intervención del Presidente Milei. Más allá de la evidente sintonía ideológica entre ambos, es claro que los estilos y formas son distintos, y para el escenario interno fue una señal valiosa que el Mandatario evitara entrar en descalificaciones a la oposición que solo habrían agitado aún más nuestra ya tensionada política. Aun cuando en el debate interno abundan las descalificaciones y poder razonar calmadamente se hace cada vez más difícil, es sano que todavía se reconozcan algunos límites y que siga llamando la atención un lenguaje tan beligerante como el de Milei.

    Más sobre:Ponencia de MileiIntervención de KastTonoSeñal valiosa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sala Cuna Universal: se cae fórmula de financiamiento en el Senado y se define a los menores como titulares del derecho

    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    Embajador Judd sobre estallido social: “Nuestra inteligencia nos dice categóricamente que provino de organizaciones de izquierda”

    Tres votos contra dos: Tricel rechaza requerimiento de cores republicanos y UDI para destituir a Claudio Orrego

    “Entrega gratuita”: Gendarmería atiende solicitud de imputado en Imperio Ámsterdam y dispone de colchón y una frazada

    Rolando Jiménez resulta con graves lesiones tras ser atropellado por un camión en Providencia

    Lo más leído

    1.
    Efectos del acuerdo petrolero de Trump en Venezuela

    Efectos del acuerdo petrolero de Trump en Venezuela

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    Sala Cuna Universal: se cae fórmula de financiamiento en el Senado y se define a los menores como titulares del derecho
    Chile

    Sala Cuna Universal: se cae fórmula de financiamiento en el Senado y se define a los menores como titulares del derecho

    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    Embajador Judd sobre estallido social: “Nuestra inteligencia nos dice categóricamente que provino de organizaciones de izquierda”

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y no descarta prolongación de la debilidad de la economía hacia 2027
    Negocios

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y no descarta prolongación de la debilidad de la economía hacia 2027

    Exministro García critica la gestión económica del gobierno: “Los motores del crecimiento se han estado apagando”

    El cobre vuela mientras el mercado evalúa si la tonelada logrará los US$ 15.000

    “En los 80 tu rol es estelar”: así puedes crear tu propia foto de esa década con IA
    Tendencias

    “En los 80 tu rol es estelar”: así puedes crear tu propia foto de esa década con IA

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Pellegrini tras el triunfo del Betis en la Champions League: “Podemos demostrar que somos capaces de pasar de ronda”
    El Deportivo

    Pellegrini tras el triunfo del Betis en la Champions League: “Podemos demostrar que somos capaces de pasar de ronda”

    El análisis del técnico del Crystal Palace tras la primera titularidad de Darío Osorio en Inglaterra

    Golpe en el LIV Golf: la liga de Joaquín Niemann se declara en quiebra y prepara un cambio radical de propiedad

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios
    Tecnología

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”
    Cultura y entretención

    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”

    La intensa ruta de Mariana Di Girolamo en la lucha por los Oscar

    Pedropiedra lanza videoclip de “Cielo”, realizado con inteligencia artificial

    “Cumplo mi palabra”: Presidente de Colombia levanta la suspensión generalizada de los permisos para el uso de armas
    Mundo

    “Cumplo mi palabra”: Presidente de Colombia levanta la suspensión generalizada de los permisos para el uso de armas

    Joe Biden asegura que tratamiento para su cáncer de próstata “funcionó según lo previsto”

    Hamas ve “correcto” pero “insuficiente” el veto de Reino Unido al comercio con asentamientos israelíes

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera