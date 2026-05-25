SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Los alcances de la crisis boliviana

    Las protestas iniciadas en rechazo a las medidas de ajuste impulsadas por el Presidente Rodrigo Paz han adquirido un cariz político, alimentado en parte por el ex mandatario Evo Morales, quien enfrenta un juicio por trata de personas.

    Por 
    Editorial La Tercera
    (Photo by AIZAR RALDES / AFP) AIZAR RALDES

    La crisis política y social que atraviesa Bolivia ha reavivado los fantasmas de lo sucedido hace más de 23 años, en la llamada guerra del gas, que llevó a la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y que sumió al país en un periodo de inestabilidad que acabó con el triunfo de Evo Morales en las elecciones a fines de 2005.

    Si bien las razones detrás de las nuevas protestas son distintas, algunos de los protagonistas de lo sucedido a inicios del siglo vuelven a estar en el centro de la atención, como el líder cocalero y ahora expresidente, y el reclamo de los distintos grupos que impulsan las manifestaciones es nuevamente la salida del actual mandatario, Rodrigo Paz, quien fue elegido hace solo siete meses con más del 54% de los votos.

    El triunfo de Paz en octubre pasado fue en gran parte resultado del descontento de la ciudadanía con casi 20 años de gobiernos de izquierda liderados por el MAS, que dejaron al país sumido en una severa crisis económica. Durante ese periodo, aprovechando el boom de los commodities y la riqueza generada por el gas, se nacionalizaron los hidrocarburos y se construyó un extendido sistema de subsidios que permitió asegurar el respaldo ciudadano. Sin embargo, ante la falta de incentivos para realizar nuevas inversiones y el cambio del escenario mundial los ingresos del sector sufrieron una fuerte caída, afectando la sostenibilidad fiscal del modelo. El resultado fue un déficit público de más del 10%, reservas de divisas reducidas al mínimo y una economía en crisis.

    El actual presidente llegó al poder con el desafío de revertir el complejo escenario dejado por sus antecesores. Para ello ha llevado a cabo una paulatina eliminación de los subsidios, en especial a los combustibles, además de impulsar una serie de medidas para reactivar la economía, como la llamada ley de tierras, reformando la norma que declaraba inembargables e indivisibles las pequeñas propiedades agrícolas, permitiendo no solo su venta sino también ser usadas como garantía para créditos. La medida fue rechazada por movimientos campesinos e indígenas y estuvo en el origen de las protestas. Pese a que el presidente aceptó finalmente abrogarla, las protestas han seguido, sumando nuevas exigencias, como compensaciones por el alza de la inflación.

    La exigencia por la renuncia del mandatario es el último reclamo de los manifestantes para deponer las protestas, en una clara señal de cómo algunos sectores están buscando aprovechar políticamente la situación. Si bien existen demandas legítimas ante la difícil situación económica, estas se han mezclado con medidas de presión ilegales, en tanto que las protestas también han sido utilizadas como forma de evitar cumplir con las resoluciones judiciales, como sucede con el ex presidente Morales, cuyos seguidores iniciaron una marcha en contra de Paz justo el día en que se emitió una segunda orden de detención en su contra por acusaciones de trata de personas.

    Ante los fallidos llamados al diálogo del gobierno, las protestas han continuado y están poniendo en riesgo los esfuerzos de Paz por avanzar en una serie de reformas que aparecen hoy como la mejor opción para corregir años de políticas fracasadas y reencausar la economía boliviana.

    Más sobre:BoliviaRodrigo PazcrisisEvo Morales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alvarado se abre a extender más allá de junio discusión de la megarreforma en el Senado y desecha plazos de Quiroz

    Kiev sufre uno de los bombardeos rusos más intensos de la guerra de Ucrania

    Trump afirma que no tiene prisa por cerrar un acuerdo con Irán que aún está lejos de estar finalizado

    Caso Zapatero desata críticas y vascos amenazan a Sánchez con concluir la legislatura

    Rodrigo Paz dice que protestas ponen a prueba la democracia y fracasan sus intentos por romper los bloqueos en Bolivia

    José Miguel Insulza (PS) rememora detención de Pinochet en Londres: “Fueron los tiempos más difíciles de mi vida política”

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brentford por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brentford por la Premier League

    Alvarado se abre a extender más allá de junio discusión de la megarreforma en el Senado y desecha plazos de Quiroz
    Chile

    Alvarado se abre a extender más allá de junio discusión de la megarreforma en el Senado y desecha plazos de Quiroz

    José Miguel Insulza (PS) rememora detención de Pinochet en Londres: “Fueron los tiempos más difíciles de mi vida política”

    Cadem: José García, Daniel Mas y May Chomali lideran evaluación ministerial en el gobierno de Kast

    De Grange dice que tener un biministro para el MOP y Transporte permitirá eficientar gasto público
    Negocios

    De Grange dice que tener un biministro para el MOP y Transporte permitirá eficientar gasto público

    El conflicto social que amenaza al nuevo gobierno de Bolivia y a sus reformas económicas

    El departamento de Economía de la FEN bate su récord de alumnos en doctorados en el extranjero

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio
    Tendencias

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación

    ¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento

    Garnero se vuelve a quejar en la UC: “Estamos molestos; si comento lo que me dicen los árbitros sería un papelón”
    El Deportivo

    Garnero se vuelve a quejar en la UC: “Estamos molestos; si comento lo que me dicen los árbitros sería un papelón”

    El dardo de Javier Correa a la UC tras su doblete con Colo Colo: “Cuando te toca perder se ven los verdaderos hombres”

    Con golpes a la cara: la furia de Vicente Bernedo que desató una pelea al término del clásico entre la UC y Colo Colo

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Fallece Teresa Berrios, destacada actriz de televisión y radioteatro, a los 103 años
    Cultura y entretención

    Fallece Teresa Berrios, destacada actriz de televisión y radioteatro, a los 103 años

    Morir en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    No somos nada

    Kiev sufre uno de los bombardeos rusos más intensos de la guerra de Ucrania
    Mundo

    Kiev sufre uno de los bombardeos rusos más intensos de la guerra de Ucrania

    Trump afirma que no tiene prisa por cerrar un acuerdo con Irán que aún está lejos de estar finalizado

    Caso Zapatero desata críticas y vascos amenazan a Sánchez con concluir la legislatura

    Vivir con disautonomía
    Paula

    Vivir con disautonomía

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes