SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Los alcances de la “Ley Mariana”

    Si bien es entendible que se busquen satisfacer los anhelos de justicia en casos trágicos, este proyecto debilita el principio de la prescripción, lo que puede afectar garantías como el debido proceso.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Santiago 28 de enero 2025. Fachada de Juzgados de Garantia y Tribunales de juicio oral peal en el centro de Justicia. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Recientemente fue presentado ante la Cámara de Diputados por la vía de moción un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de homicidio, femicidio y parricidio, iniciativa que ha sido popularizada como “Ley Mariana”. Ello en virtud del caso de Mariana Sepúlveda, una joven que desapareció en 2008 y cuyo responsable acaba de confesar la autoría del crimen; sin embargo, el sujeto fue sobreseído, pues el tribunal estimó que atendido el tiempo transcurrido los hechos estaban prescritos, decisión que fue apelada por la Fiscalía. Si bien de aprobarse la iniciativa legal esta no tendrá efectos sobre la causa, pues regirá para casos futuros, implicaría un cambio de enorme envergadura en nuestra legislación penal, cuyos efectos, particularmente sobre el debido proceso, no parecen haber sido debidamente ponderados por sus impulsores.

    Desde luego, siempre resulta complejo debatir normas cuando estas van asociadas a nombres de víctimas. Estos casos suelen ser trágicos, y por lo tanto es enteramente comprensible que exista frustración cuando la ley vigente no satisface las pretensiones de justicia de los familiares. Sin embargo, una deliberación que está cruzada por factores emocionales hace más difícil dimensionar los aspectos técnicos involucrados como asimismo juzgar desapasionadamente la pertinencia de un cambio legislativo. Hay ejemplos de estas leyes especiales cuya aplicación en la práctica se ha visto seriamente dificultada -es el caso de la “Ley Emilia”, donde la legítima pretensión de endurecer las sanciones a conductores ebrios que causen lesiones gravísimas o la muerte se ha visto muchas veces frustrada porque el Tribunal Constitucional la ha declarado inaplicable-, lo que es revelador sobre los riesgos de dictar legislaciones precipitadas o que buscan generar un impacto comunicacional.

    En el caso de la “Ley Mariana”, lo que se pretende es suprimir la prescripción para delitos de especial gravedad, de modo que no existan límites de tiempo para investigar casos de homicidios o de otras figuras agravadas. Aun cuando ello sintonice con un ideal de justicia, debe a su vez observarse que la prescripción es una figura de larga data en el Derecho Penal, y lo que esencialmente busca es asegurar condiciones para un debido proceso como también entregar ciertas certezas a las partes. Es evidente que con el paso del tiempo las pruebas se van deteriorando o desaparecen, los testigos pueden fallecer o sus recuerdos de los hechos se van tornando más inexactos, y de allí que se ha estimado relevante no extender indefinidamente los procesos judiciales, porque con ello aumenta el riesgo de un error.

    Nuestro ordenamiento ya contempla excepciones, como en el caso de los delitos sexuales que involucran a menores de edad, lesa humanidad o genocidio, entre otros que no prescriben, pero en el caso de este proyecto de ley, dado su carácter tan general, es claro que se exacerba la imprescriptibilidad, lo que de suyo ya resulta discutible; asimismo, tampoco queda claro en qué forma una norma de este tipo inhibiría crímenes como el femicidio o el parricidio. Por lo demás, el delito de homicidio está dentro de aquellos casos con alta tasa de éxito en su investigación, por lo que esta legislación tampoco implicaría un mejoramiento en este indicador.

    Más sobre:ImprescriptibilidadDelitos gravesDebido proceso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rojo Edwards y adhesión al Escudo de las Américas: “Chile tiene otros acuerdos (...) como el Visa Waiver con EE.UU. que es mucho más invasivo”

    Jorge Heine, exembajador de Chile en Beijing: “Trump se ha dado cuenta de que China es un gigante y que no lo puede mover ni empujar tan fácilmente”

    Mariano Fernández: “El Escudo de las Américas lo vemos (...) como una manera de establecer un intervencionismo de EE.UU. en nuestros países”

    Adhesión de Kast al Escudo de las Américas de Trump desata críticas por posible coordinación militar y gobierno lo descarta

    Gobierno confirma insistencia con el proyecto de expulsiones en el Senado en medio de mala racha legislativa de la Segpres

    Sin Arrau en sala, agenda de seguridad sufre nuevo revés con el proyecto antibarricadas

    Lo más leído

    1.
    El Frente Amplio y la “puerta giratoria”

    El Frente Amplio y la “puerta giratoria”

    2.
    Frustrada candidatura de Bachelet a la ONU

    Frustrada candidatura de Bachelet a la ONU

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    Rojo Edwards y adhesión al Escudo de las Américas: “Chile tiene otros acuerdos (...) como el Visa Waiver con EE.UU. que es mucho más invasivo”
    Chile

    Rojo Edwards y adhesión al Escudo de las Américas: “Chile tiene otros acuerdos (...) como el Visa Waiver con EE.UU. que es mucho más invasivo”

    Mariano Fernández: “El Escudo de las Américas lo vemos (...) como una manera de establecer un intervencionismo de EE.UU. en nuestros países”

    Adhesión de Kast al Escudo de las Américas de Trump desata críticas por posible coordinación militar y gobierno lo descarta

    Crisis de empleo: ministro Rau cita a expertos de mesa laboral para analizar medidas que se anunciarán en próximos días
    Negocios

    Crisis de empleo: ministro Rau cita a expertos de mesa laboral para analizar medidas que se anunciarán en próximos días

    Ministro Mas por capitalización permanente de las utilidades de Codelco: “Lo vamos a ir viendo año a año”

    Ex CMF y reducción de quorum propuesta en MK4: los minoritarios quedan un poco más desprotegidos, pero no es preocupante

    Esto es lo que el estrés crónico podría estar haciendo en tu corazón, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esto es lo que el estrés crónico podría estar haciendo en tu corazón, según un reciente estudio

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Festeja el Team Chile: Daniela Ortega gana su segundo oro en el tenis de mesa en los Juegos Suramericanos 2026
    El Deportivo

    Festeja el Team Chile: Daniela Ortega gana su segundo oro en el tenis de mesa en los Juegos Suramericanos 2026

    En vivo: Universidad Católica visita a Unión La Calera por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile

    Una faena perfecta: Martina Weil conquista el oro y rompe el récord de su madre en los Juegos Suramericanos

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP
    Tecnología

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial

    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión tras ser declarado culpable de agresión sexual
    Cultura y entretención

    Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión tras ser declarado culpable de agresión sexual

    Mubi Fest 2026: dónde y cómo comprar las entradas para la tercera edición del festival

    Alicia Bajo la Higuera: llega a los cines íntimo documental sobre la escritora Alicia Morel

    Cómo Xi Jinping y Trump buscan una IA segura sin frenar la carrera por la supremacía
    Mundo

    Cómo Xi Jinping y Trump buscan una IA segura sin frenar la carrera por la supremacía

    Polonia advierte ante la ONU sobre la “arrogancia imperialista” de Rusia hacia Europa

    Zelensky advierte en la ONU que nunca es “suficiente” para Putin, pero asegura que “fracasará” en la guerra

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse