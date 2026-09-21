SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Frustrada candidatura de Bachelet a la ONU

    Más allá de los méritos personales de la exmandataria, fue evidente que su candidatura no logró despertar ni el consenso interno ni tampoco un masivo respaldo internacional, a lo que se suman errores propios en el manejo de su candidatura.

    Por 
    Editorial La Tercera
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Fue sin duda un acto de realismo que la expresidenta Michelle Bachelet decidiera bajar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, luego de que en un tercer sondeo informal a nivel del Consejo de Seguridad apenas obtuviera un “aliento”, once “desalientos” y tres abstenciones, quedando penúltima, a lo que se suma que en las dos mediciones anteriores también obtuvo una muy baja votación.

    La decisión de Bachelet ha reabierto las críticas de la oposición hacia el Presidente José Antonio Kast, a quien responsabilizan directamente de este mal resultado, señalando que el hecho de que su gobierno haya retirado el patrocinio a su candidatura en marzo pasado fue decisivo para frustrar las posibilidades de la exmandataria, a pesar de que en paralelo era también la candidata oficial de Brasil y México.

    No cabe duda de que la expresidenta Bachelet tenía las competencias suficientes para detentar este cargo, y si bien el Presidente Kast fundamentó su decisión en sus bajas posibilidades de éxito -ante la dispersión de candidatos en la región y las “diferencias con actores relevantes que definen este proceso”-, no se advierte qué costo habría tenido para su gobierno mantener el respaldo, considerando que él no había participado en la gestación de esta candidatura. En tal sentido, y más allá de que Kast hizo uso de sus legítimas atribuciones, fue sin duda un acto de cierta mezquindad retirar el apoyo, atendida la trayectoria de la exmandataria. Con todo, resulta enteramente abusivo suponer que por ese solo acto se frustró la candidatura de Bachelet, en circunstancias que las razones de este naufragio hay que buscarlas sobre todo en el mal manejo interno de su propia candidatura, así como un cambio en el contexto internacional, particularmente por el nulo apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos hacia su postulación -no faltando las versiones que incluso sugieren que hubo un veto implícito por parte de Washington-, y por el hecho de que su nombre tampoco logró aunar a la región.

    Desde luego, los sectores de oposición pasan por alto la equivocada forma en que el expresidente Boric manejó la postulación de Bachelet. Como se recordará, este anunció en septiembre del año pasado que el gobierno de Chile postularía oficialmente a la expresidenta, y cuando Kast ya era Presidente electo, Boric inscribió la candidatura con el sorpresivo respaldo de Brasil y México, lo que fue leído como una suerte de acorralamiento hacia las nuevas autoridades. Era evidente que con este comienzo tan poco unitario se echaba por tierra la posibilidad de una “candidatura de Estado”, como debió haber sido desde un comienzo, alejando las posibilidades de éxito.

    También fueron evidentes los errores cometidos por el equipo más cercano de Bachelet, tal como documentó un reportaje de este diario. Así, los análisis que hacía la exembajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez -quien además fue una activa promotora de su postulación- no solo sobreestimaron el ambiente que había en el mundo diplomático más progresista dentro de la Asamblea General, sino que tampoco hubo una lectura más fina de lo que pensaban los integrantes del Consejo de Seguridad. A ello se suma el error que implicó no haber hecho gestiones más activas con la oposición de entonces para ir generando un clima de apoyo transversal, entre otros desaciertos que van mucho más allá de las decisiones que haya tomado el Presidente Kast.

    Más sobre:PostulaciónCandidaturaErrores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desde “Operación Cóndor 2.0″ a “no está en juego la soberanía”: parlamentarios reaccionan a adhesión de Kast al Escudo de Las Américas

    Katherine Martorell: “Hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno de Kast”

    Acribillan a disparos en Lo Espejo a sujeto que era investigado por amenazas contra la alcaldesa Javiera Reyes

    Oposición focaliza críticas por alto desempleo en el ministro Rau y oficialismo culpa al gobierno de Boric

    Agenda de seguridad del gobierno sufre su primer fracaso y desata recriminaciones en el oficialismo

    Silber es formalizado en la trama bielorrusa y evita la prisión preventiva tras acuerdo con la Fiscalía y querellantes

    Lo más leído

    1.
    Los alcances de la “Ley Mariana”

    Los alcances de la “Ley Mariana”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se esperan más de 200 mm: las regiones afectadas por el “río atmosférico extremo” que llega a Chile

    Se esperan más de 200 mm: las regiones afectadas por el “río atmosférico extremo” que llega a Chile

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cómo acceder a un convenio de la TGR para personas deudoras del Préstamo Solidario

    Cómo acceder a un convenio de la TGR para personas deudoras del Préstamo Solidario

    Bono de $30 mil por hijo: revisa si te corresponde el pago con el RUT

    Bono de $30 mil por hijo: revisa si te corresponde el pago con el RUT

    Desde “Operación Cóndor 2.0″ a “no está en juego la soberanía”: parlamentarios reaccionan a adhesión de Kast al Escudo de Las Américas
    Chile

    Desde “Operación Cóndor 2.0″ a “no está en juego la soberanía”: parlamentarios reaccionan a adhesión de Kast al Escudo de Las Américas

    Katherine Martorell: “Hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno de Kast”

    Acribillan a disparos en Lo Espejo a sujeto que era investigado por amenazas contra la alcaldesa Javiera Reyes

    Oposición focaliza críticas por alto desempleo en el ministro Rau y oficialismo culpa al gobierno de Boric
    Negocios

    Oposición focaliza críticas por alto desempleo en el ministro Rau y oficialismo culpa al gobierno de Boric

    MK4: Quiroz dice que Fonavi no elevará precios de viviendas y la CMF afirma que personas deben responder si no cuidan adecuadamente sus claves

    Crisis laboral: crece presión política y técnica para que gobierno impulse un plan de subsidios para reimpulsar el empleo

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos
    Tendencias

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Confirman qué provocó la muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo

    Daniela Ortega y Gustavo Gómez le dan el oro a Chile en el tenis de mesa de los Juegos Suramericanos 2026
    El Deportivo

    Daniela Ortega y Gustavo Gómez le dan el oro a Chile en el tenis de mesa de los Juegos Suramericanos 2026

    Castro, Colilef y Musalem suman tres platas y el Team Chile supera las 100 medallas en los Juegos Suramericanos

    En vivo: Colo Colo visita a Audax Italiano por la ida de los octavos de final de la Copa Chile

    Operación primavera: cómo pedirle a la IA que te ayude a organizar el cambio de estación
    Tecnología

    Operación primavera: cómo pedirle a la IA que te ayude a organizar el cambio de estación

    Climatización con inteligencia artificial: cómo adaptar la temperatura del hogar a cada rutina

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Gladys González: “Situar a la vejez y la enfermedad como ejercicio de escritura es una forma de resistencia emotiva”
    Cultura y entretención

    Gladys González: “Situar a la vejez y la enfermedad como ejercicio de escritura es una forma de resistencia emotiva”

    Festival Neutral y las claves de su regreso tras ocho años: “La escena independiente nacional está súper prendida”

    Concierto de Ronnie Wood en Chile se mueve al Teatro Caupolicán

    Asamblea General de la ONU: Desde la advertencia de Trump de “aniquilar” a Irán a los llamados de Macron y Lula a respetar la soberanía
    Mundo

    Asamblea General de la ONU: Desde la advertencia de Trump de “aniquilar” a Irán a los llamados de Macron y Lula a respetar la soberanía

    Forbidden Stories: La investigación sobre la red mundial tejida por EE.UU. para organizar expulsiones masivas

    Trump afirma que ha mantenido una reunión “muy buena” con la delegación iraní en Nueva York

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes
    Paula

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes

    IA con mirada de mujer

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?