Buscan al mejor profesor del país: estos son los requisitos para postular al “premio Nobel” de la docencia escolar

Desde el lunes 18 de mayo y hasta el hasta el 21 de junio están abiertas las postulaciones para concursar en nueva versión del Global Teacher Prize Chile –premio reconocido a nivel internacional como el “Nobel de la Enseñanza”–, que anualmente destaca el trabajo de pedagogos a nivel nacional, con tres categorías en competencia: Educación Integral, Educación Parvularia y Educación Musical.

Esta iniciativa local y global busca visibilizar, valorar y premiar el rol fundamental de las y los docentes en la formación de las futuras generaciones. En Chile, Elige Educar organiza la versión local adoptando el modelo de este prestigioso galardón internacional y adaptándolo a nuestro contexto educativo. Este reconocimiento, creado por la Fundación Varkey, comparte el propósito de visibilizar y revalorizar el rol de los docentes como agentes de cambio social.

Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar, sostuvo que “los docentes cambian vidas, pues son quienes se vinculan diariamente con nuestros niños y niñas, y es en ese vínculo donde se forja el futuro de Chile. Por eso, hoy es más importante que nunca visibilizar ese trabajo que ocurre en las aulas y que muchas veces pasa desapercibido. Nuestra misión como Elige Educar es que todo un país lo reconozca a través del Global Teacher Prize Chile”.

Global Teacher Prize Chile 2026.

Las categorías premiadas

La categoría Educación Parvularia invita a postular a educadores de párvulos en ejercicio, ya sea en establecimientos escolares, salas cuna, jardines infantiles, escuelas de lenguaje o modalidades no convencionales y se trata de una categoría impulsada gracias a la colaboración con la Fundación Educacional Oportunidad y Fundación YA.

La categoría Educación Musical está dirigida a profesores de música que trabajen en establecimientos escolares, orquestas infantiles y juveniles, coros comunitarios u otros espacios donde enseñen a estudiantes en edad escolar.

La categoría Educación Integral convoca a docentes de enseñanza básica y media, educación de personas jóvenes y adultas, escuelas hospitalarias y otros entornos de enseñanza escolar, que enseñan otras disciplinas del currículum escolar, como Lenguaje, Matemática, Historia, Educación Física, Inglés y Educación Diferencial, entre otras.

Comienzas postulaciones para el “premio Nobel” de la docencia mundial

Para ser parte de una nueva edición del Global Teacher Prize Chile se debe postular, y lo pueden hacer tanto la ciudadanía como los propios docentes y educadores a través de un mismo formulario disponible hasta el 21 de junio en la web www.gtpchile.cl.

Las postulaciones están abiertas tanto para quienes quieran postular a un docente o colega, como para profesores y educadores que deseen postular su propia trayectoria. En ambos casos, el proceso se realiza a través del formulario y busca destacar el impacto que los docentes generan día a día en sus estudiantes y comunidades educativas.

Posteriormente un jurado experto seleccionará los casos más destacados que entrarán en la recta final para convertirse en el próximo ganador que será anunciado en la ceremonia de premiación el próximo 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Las Condes. El o la ganadora a nivel nacional recibirá $8.000.000, mientras que los ganadores por categoría recibirán $3.500.000, y los finalistas $2.000.000 cada uno. Además, todos los ganadores de las categorías podrán acceder a una beca con todos los gastos pagados para participar en el Innovation Summit del Global Leaders Institute durante 2027, además de ser postulados al concurso mundial del Global Teacher Prize.

Conoce las bases y postulaciones de este concurso en web www.gtpchile.cl