SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    Enseñar desde Aysén: la escuela donde se aprende a vivir

    Una propuesta educativa que pone la experiencia, la convivencia y el vínculo con la naturaleza en el centro del aprendizaje.

    Por 
    Ceina Iberti

    El pan se amasa a mano, el fuego se prende con leña húmeda y la clase ocurre bajo un techo de coigües. En el Parque Escuela Kaikén, a pocos kilómetros de Coyhaique, en pleno corazón de la educación en Aysén, un grupo de estudiantes del sistema público aprende a cocinar, refugiarse y organizarse como parte de su jornada escolar. No es un taller extraprogramático: es el núcleo de las Experiencias Nativas, una propuesta de aprendizaje en la naturaleza impulsada por Fundación Nativos que busca incorporar saberes de vida al proceso educativo.

    Parque Escuela y Escuela Parque: dos formatos, una metodología

    La iniciativa funciona en dos formatos dentro de las escuelas públicas de Aysén. El Parque Escuela Kaikén es una reserva de alto valor ecológico destinada a la educación; la Escuela Parque Valle Simpson, en cambio, es un establecimiento público que ha sido intervenido con la misma metodología, sumando huertos, talleres de oficio e invernaderos a su infraestructura habitual. “Más allá del lugar, lo importante es que estamos implementando un mismo modelo de Experiencias Nativas en ambos espacios”, explica el fundador del proyecto, Cristián Fernández.

    Según su planteamiento, estas experiencias no pretenden reemplazar las asignaturas tradicionales, sino trabajar dimensiones que suelen quedar fuera del aula. “Apuntan a enseñar sobre autonomía, ética y ecología, las bases para una convivencia sana y hábitos saludables”, señala. En su mirada, muchos de los problemas de convivencia escolar requieren oportunidades para aprender a organizarse, colaborar y hacerse cargo de tareas reales, más que sumar horas de contenidos formales.

    Las jornadas se organizan en estadías periódicas y prolongadas en terreno, como parte de un proceso de aprendizaje en la naturaleza. Allí los estudiantes cortan leña, levantan refugios, preparan alimentos y resuelven desafíos colectivos. La metodología —cuenta Fernández— se inspira en prácticas observadas en la vida rural y en el saber de comunidades del sur austral. “Volvemos a acciones intrínsecamente pedagógicas: cocinar, refugiarse, explorar, registrar, expresar, convivir”, resume. Cerca del 50% de quienes guían estas actividades son personas locales vinculadas al territorio y a los oficios de la zona.

    Qué muestran los primeros resultados

    En una década de trabajo con educación en Aysén, más de mil estudiantes han participado y hoy cerca de 200 niños y niñas del sector público asisten cada año a alguno de los programas. Una evaluación encargada por la fundación a un equipo de sociólogos señala que el 95,9% de los participantes considera las experiencias “fundamentales” para su desarrollo personal, mientras el 61,7% de los docentes observa impactos inmediatos y duraderos, especialmente en compañerismo, responsabilidad y relación con el entorno.

    Fernández sostiene que en estos años se ha consolidado una metodología propia y un sistema de evaluación de las Experiencias Nativas capaz de medir cambios en hábitos, autonomía y convivencia. El siguiente paso, adelanta, es articular el SEPIN, Sistema de Evaluación Pedagógica Integral, que busca ampliar la mirada sobre el aprendizaje incorporando factores como ética, cuidado del medioambiente y desarrollo personal, dimensiones que hoy no siempre aparecen en los indicadores tradicionales.

    Aprender a convivir fuera del aula

    La propuesta también busca fortalecer el vínculo con el entorno inmediato. Fernández explica que el diseño de las actividades parte de la observación de la vida rural. “Las experiencias nativas se construyen observando cómo viven quienes habitan la ruralidad”, señala. Cerca del 50% de los facilitadores son personas locales, un aspecto que —según el fundador— permite que el aprendizaje tenga referencias cercanas y situadas.

    El modelo abre un debate sobre el lugar de la experiencia en la educación contemporánea: cómo dialoga con el currículum oficial, de qué manera se integran las ciencias y la lectura, y qué rol tienen las comunidades en la transmisión de saberes. Por ahora, la iniciativa avanza como un laboratorio educativo desde el sur, con la convicción de que la educación en Aysén, basada en Experiencias Nativas y en el aprendizaje en la naturaleza, también es parte del futuro de la escuela.

    Más sobre:educaLTinnovación educativaconvivencia escolarFundación Nativosescuelas públicas Ayséneducación en Aysénaprendizaje en la naturaleza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Superintendencia de Pensiones define régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    Hallan con vida a senadora colombiana Aida Quilcué y a sus escoltas tras denuncia de secuestro

    Carabineros detiene a cinco sujetos por maltrato a caballos y apuestas ilegales en Quilicura

    Denuncian el secuestro de una senadora colombiana de la coalición gobernante que lidera Petro

    Secretario de Comercio de EE.UU. admite haber comido con Epstein de camino a su isla privada

    Lo más leído

    1.
    “Hija, no te veo feliz”: la joven que se atrevió a tomar la decisión de cambiarse de carrera

    “Hija, no te veo feliz”: la joven que se atrevió a tomar la decisión de cambiarse de carrera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
    Chile

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Carabineros detiene a cinco sujetos por maltrato a caballos y apuestas ilegales en Quilicura

    Alcaldesa de Quilpué apunta a administración anterior por informe de Contraloría sobre las irregularidades tras megaincendio

    Superintendencia de Pensiones define régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones define régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    Bolsa de Santiago cierra con pérdidas arrastrada por acciones de Latam Airlines y Entel

    Tío Wom tras perder batalla por Telefónica: “Millicom, bienvenido a Chile”

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona
    Tendencias

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello
    El Deportivo

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires

    Tras salvar tres puntos de partido en contra: Tomás Barrios avanza en Buenos Aires por el retiro de Thiago Seyboth Wild

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok
    Tecnología

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género
    Cultura y entretención

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU
    Mundo

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    Hallan con vida a senadora colombiana Aida Quilcué y a sus escoltas tras denuncia de secuestro

    Denuncian el secuestro de una senadora colombiana de la coalición gobernante que lidera Petro

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl