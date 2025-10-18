Municipalidad de Coyhaique convocará a arquitectos a diseñar un mirador para celebrar el centenario de la ciudad

El próximo miércoles 29 de octubre la Municipalidad de Coyhaique lanzará un concurso nacional dirigido a arquitectos que deseen diseñar un mirador que celebre los 100 años que la ciudad cumplirá en octubre de 2029.

Desde el municipio -que financiará la obra- informaron que el lanzamiento del concurso tendrá lugar en el Centro Cultural La Moneda. En esa instancia, se darán a a conocer los criterios y etapas de este certamen y además habrá un registro audiovisual con los hitos que han marcado la historia de la ciudad.

El concurso nacional -bautizado como “Obra de Confianza Centenario”-contará con la participación del Colegio de Arquitectos, autoridades y representantes del mundo académico y buscará “unir creatividad, identidad y territorio en una propuesta que combine la belleza natural de la Patagonia con la mirada urbana de una ciudad que se prepara para su centenario”.

Para este fin, el mirador deberá cumplir con determinados lineamientos. En primer lugar, éste debe ser una torre de entre 40 a 50 metros de altura. Con ello, los visitantes podrán conocer “el área y la vista que tuvieron los primeros asentamientos de Coyhaique permitiendo asomarse sobre la ciudad, relevando este espacio al habitante y al visitante”.

La torre-mirador que Coyhaique desea instalar para su centenario.

“Este proyecto debe ser un hito histórico que recoja las características de la arquitectura patrimonial - fundacional del sector, por ejemplo, el antiguo molino del arroyo El Carbón", dice una de las láminas explicativas del proyecto.

El alcalde de la comuna, Carlos Gatica, expresó: “Queremos que los mejores arquitectos del país imaginen con nosotros la gran obra que representará a Coyhaique en sus 100 años. Esto es más que una estructura, es un símbolo de lo que somos, una ciudad que confía, que crece y que mira hacia adelante”.

“Que una comuna austral convoque a un concurso nacional desde el corazón de la capital refleja el nuevo rol de Coyhaique. Somos una ciudad que deja atrás la periferia para ocupar un lugar central en el desarrollo y la identidad del país”, añadió.