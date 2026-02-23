SUSCRÍBETE
    La profesora que hizo una app para su biblioteca escolar mientras estudiaba una carrera online

    Una docente, como parte de sus clases en línea, desarrolló una solución tecnológica para su propio colegio en Valparaíso. Su experiencia refleja una nueva lógica en la educación técnico-profesional online, con estudiantes que integran trabajo y formación en simultáneo.

    Por 
    La Tercera
    La profesora que hizo una app para su biblioteca escolar mientras estudiaba una carrera online

    La biblioteca del Colegio Leonardo Murialdo, en el Cerro Larraín de Valparaíso, necesitaba ordenar la gestión de sus espacios y materiales. La solución no llegó desde una asesoría externa, sino desde una sala de clases virtual. Liliana Tapia Urra, docente del establecimiento y estudiante de Desarrollo de Aplicaciones en el Campus Virtual de Duoc UC, decidió convertir un trabajo de su ramo de Ciencias para la Ciudadanía en una herramienta concreta para su comunidad educativa.

    Mientras avanzaba en Python, certificación que obtuvo en el Duoc UC, así como en desarrollo web, impulsó junto a sus estudiantes de cuarto medio el proyecto “Automatizando mi biblioteca”, una aplicación diseñada para optimizar la gestión del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) del colegio.

    Pero la iniciativa no se quedó solo en un ejercicio académico ni mucho menos en una nota. Durante el primer semestre del 2026, el software se implementará para ordenar los procesos de la biblioteca escolar del Leonardo Murialdo, dejando como legado una solución funcional que seguirá utilizándose en el colegio.

    El modelo tradicional —estudiar primero, trabajar después— está quedando atrás para darle espacio a trayectorias más dinámicas. Foto: Shutterstock. Copyright (c) 2020 Girts Ragelis/Shutterstock. No use without permission.

    Estoy feliz porque pude unir las dos áreas que amo: la docencia y la tecnología. Lo que veía en clases en el Duoc UC lo aplicaba directamente con mis estudiantes. No era algo teórico; tenía un propósito real”, explica Tapia.

    Su experiencia puntual refleja algo más que una iniciativa propia: se trata de una transformación más amplia en la educación técnico-profesional online. El modelo tradicional —estudiar primero, trabajar después— está quedando atrás para darle espacio a trayectorias más dinámicas, donde el trabajo puede anteceder, coexistir o incluso motivar el retorno al estudio.

    Para muchas personas, la decisión de continuar los estudios responde a necesidades de perfeccionamiento, reconversión laboral o aplicación inmediata de nuevas competencias en sus propios espacios de desempeño, como fue el caso de Liliana Tapia.

    Un cambio cultural que se observa con más claridad aún en el perfil de quienes optan por estudiar en modalidad online. Al menos en el Duoc UC, las mujeres que se matriculan en este formato tienen en promedio 31 años; el 47% corresponde a primera generación en educación superior y un 73% declara no solo estar trabajando, sino que además son su propio sostenedor económico.

    Se trata, en su mayoría, de estudiantes adultos, trabajadores y financieramente autónomos, cuya decisión educativa está vinculada directamente a su realidad laboral y personal.

    Rodrigo Álvarez, Director de Desarrollo Online de Duoc UC, señala que este perfil de estudiante/trabajador redefine la manera de diseñar la experiencia formativa. “Hoy la mayoría de nuestros estudiantes no están proyectando un ingreso futuro al mundo laboral: ya están en él. Por eso la educación online, que se compone principalmente de personas que ya están trabajando, debe ser pertinente, flexible y, sobre todo, aplicable. Cuando el aprendizaje se conecta con desafíos reales, el impacto ocurre durante el proceso formativo”.

    La educación online puede extenderse más allá de la pantalla y permear directamente en los espacios laborales y comunitarios.

    Álvarez agrega que el modelo ha evolucionado hacia metodologías centradas en proyectos, resolución de problemas y acompañamiento docente permanente. “La modalidad online no es solo una alternativa logística. Es un entorno formativo que permite integrar estudio, trabajo y vida personal sin fragmentarlos. Eso fortalece la empleabilidad y genera valor inmediato en las organizaciones”.

    En el caso del colegio porteño, el efecto fue tangible e inmediato: una herramienta digital operativa y estudiantes de enseñanza media que participaron en el desarrollo de una aplicación real. La experiencia muestra cómo el aula virtual puede extenderse más allá de la pantalla y permear directamente en los espacios laborales y comunitarios.

    Esta experiencia demuestra que la educación técnico-profesional online está dejando de ser un trayecto lineal para convertirse en un proceso en movimiento. Para quienes estudian mientras trabajan, el aprendizaje no se acumula para un momento posterior: se activa en el presente. En ese cruce entre formación y empleo, el impacto ya no espera la ceremonia de titulación. Comienza mucho antes.

    Portada del dia

