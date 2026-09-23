Transformación digital en salud: desafíos y oportunidades para el futuro

La Facultad de Salud y Ciencias Sociales de Universidad de Las Américas realizó en el Campus Providencia el conversatorio “Transformación digital e IA en Salud”, con la participación de Sebastián García Saisó, director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud (EIH) de la OPS/OMS.

El objetivo de la actividad fue generar un espacio de diálogo y reflexión sobre los procesos de transformación digital y el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, abordando sus principales desafíos, oportunidades y perspectivas.

La jornada congregó a más de 80 profesionales de la salud, quienes participaron tanto de manera presencial en la Sala de Consejo del Campus Providencia como de forma online, a través de Zoom.

Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de UDLA, expresó que “como Universidad tenemos la responsabilidad de formar profesionales de la salud que tengan capacidades para utilizar las nuevas herramientas al servicio de las personas, por lo que son profundamente necesarios estos espacios de dialogo y de encuentro”.

Saizó concluyó que “estos conversatorios permiten intercambiar experiencias, compartir los retos que nuestra región enfrenta en torno a la transformación digital y construir colectivamente soluciones que se acerquen a resolver las necesidades de nuestras comunidades y países”.