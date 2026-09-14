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    Más de 54.000 m² de nueva infraestructura: el ambicioso proyecto de crecimiento de Universidad de Las Américas

    En el marco de su compromiso permanente con contar con espacios de calidad para el desarrollo académico, la investigación y la vida universitaria, Universidad de Las Américas tiene en marcha una serie de proyectos de infraestructura que fortalecerán sus tres sedes a lo largo del país.

     
    Más de 54.000 m² de nueva infraestructura: el ambicioso proyecto de crecimiento de Universidad de Las Américas

    La infraestructura universitaria constituye un componente fundamental de la experiencia formativa, ya que es en estos espacios donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que también los ponen en práctica, desarrollan habilidades y generan nuevas formas de aprendizaje y colaboración.

    Laboratorios, talleres, espacios de investigación, salas de clases y áreas de encuentro son parte de un ecosistema que favorece la transferencia de conocimientos y conecta la formación académica con los desafíos del mundo profesional y de la sociedad. Por ello, la modernización de sus espacios es para Universidad de Las Américas una prioridad estratégica, que busca acompañar la evolución de su proyecto educativo y entregar a sus estudiantes ambientes adecuados, innovadores y pertinentes para su desarrollo.

    Estas iniciativas se enmarcan en el Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) de la universidad, que impulsa el avance del Plan de Infraestructura, fortaleciendo la capacidad de la institución para responder a las necesidades actuales y futuras de su comunidad.

    En conjunto, los proyectos hoy en desarrollo suman más de 54.000 m² de nueva infraestructura entre las sedes Santiago, Viña del Mar y Concepción.

    “Contar con infraestructura de calidad es un factor clave para ofrecer una experiencia formativa de excelencia. Estos proyectos reflejan el compromiso de Universidad de Las Américas con el desarrollo de espacios que favorecen la innovación, la colaboración y el crecimiento de toda nuestra comunidad universitaria”, destaca Alejandro Zamorano, prorrector de Universidad de Las Américas.

    Victoria Medel, directora general de Proyectos de Arquitectura y Desarrollo Físico de la Universidad, asegura que “prepararnos para los años que vienen implica mucho más que crecer en infraestructura. Es avanzar hacia una nueva acreditación, transformando la experiencia universitaria, creando espacios integrales, un lenguaje unificado y una arquitectura que refleje quienes somos y la universidad que queremos construir”.

    Sede Santiago

    En Campus Providencia se concentra uno de los procesos de transformación más relevantes. El plan proyecta más de 21.000 m² de nueva infraestructura en distintas etapas, incorporando investigación, nuevos espacios académicos, colaboración y un edificio de gran escala para 2029.

    El primero es el Edificio I de Investigación, de 1.200 m², que entrará en funcionamiento en 2026 con espacios de trabajo para equipos de investigación, laboratorios, un FabLab para prototipado y fabricación, y áreas de cowork para postgrado e investigadores.

    Este año también se sumará un nuevo espacio de cowork para colaboradores, de 525 m², que incluirá dos salas de reuniones, oficinas individuales, tres sectores de cowork.

    Durante 2027 se inaugurará, además, el nuevo Edificio PR, de 2.000 m², que tendrá salas de clases, talleres creativos, oficinas docentes y espacios abiertos a la programación cultural y a actividades para la comunidad.

    En 2029 se sumará un nuevo edificio de unos 14.000 m², con Certificación Edificio Sustentable (CES), que integrará auditorio para 230 personas, salas de clases, laboratorios, espacios de atención a la comunidad y cultura, vida universitaria y oficinas para colaboradores.

    La propuesta integra docencia, comunidad y encuentro: espacios para aprender, encontrarse y colaborar, con una arquitectura que acompaña una experiencia universitaria más integral.

    Sede Viña del Mar

    En Campus Los Castaños, la universidad amplió durante el primer semestre de 2026 su Hospital Veterinario, sumando 525 m² de nueva infraestructura clínica e incorporando nuevos equipamientos y especialidades. El recinto cuenta hoy con seis boxes de atención, dos pabellones quirúrgicos y capacidad para 20 pacientes, consolidándose como el principal campo clínico de la carrera y ampliando las posibilidades de aprendizaje práctico de la comunidad estudiantil.

    A esto se suma, a partir de octubre de 2026, el Edificio Cancha, de 4.800 m², un nuevo polo pensado para la atención a la comunidad, la actividad académica y cultural, la investigación y el fablab. El edificio contempla salas de clases, un auditorio con capacidad para 148 personas, centros de atención a la comunidad y laboratorios especializados de investigación.

    Este último proyecto es especialmente relevante porque combina capacidad académica con apertura a la comunidad y, al mismo tiempo, instala el nuevo lenguaje arquitectónico que buscamos proyectar como universidad.

    Sede Concepción

    En Campus El Boldal, el plan de infraestructura contempla incorporar 10.000 m² divididos en dos etapas. La primera es el Edificio de Investigación, de 1.800 m², que entrará en funcionamiento en 2027 con certificación CES y reunirá laboratorios, fablab, espacios para investigadores y cowork.

    La segunda etapa corresponde al Edificio El Boldal 2, de 8.200 m², proyectado para 2029 también con certificación sostenible. Se trata de un edificio de gran escala que ampliará el campus con auditorio, salas de clases, laboratorios, biblioteca, espacios de atención a la comunidad, vida universitaria y oficinas para colaboradores.

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    Más sobre:EducaciónEducaLTUDLAUniversidad de Las Américas

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