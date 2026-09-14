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    Universidad Bernardo O’Higgins inaugura Museo Numismático y abre una nueva ventana a la historia de Chile

    La Universidad Bernardo O’Higgins inauguró su Museo Numismático, un espacio patrimonial y educativo que invita a recorrer la historia de Chile a través de monedas, billetes y medallas de distintas épocas. La colección, prácticamente única en el ámbito universitario nacional, permitirá acercar a estudiantes y visitantes a procesos históricos, económicos y culturales del país. “Queremos que este museo conecte conocimiento, memoria e identidad, y que el patrimonio dialogue con las nuevas generaciones”, destacó el rector Claudio Ruff. La exposición está abierta al público, previa inscripción en extension@ubo.cl

     
    08 Septiembre 2026 Museo de Numinastica en la Universidad Bernardo Ohiggins Foto: Andres Perez Andres Perez
    Germán Muñoz, secretario académico Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología; Daniela Letelier, subdirectora de Administración de pre y postgrado; Joaquín González, presidente Junta Directiva UBO; Janeth Ríos, jefa de Ped. Educación Básica; y Karime Montes, investigadora Facing.
    David Núñez, subdirector de Asuntos Estudiantiles; Dra. Natalia Escobar, jefa de carrera Entrenador en Actividad Física y Deporte; Dr. Claudio Ruff, rector UBO; Andrea Lobos, subdirectora Desarrollo Curricular; y Dr. Alexis Matheu, director de Análisis e Investigación Institucional y Control de Gestión.
    Dr. Jorge Van de Wyngard, decano Fac. Ciencias Humanas; Verónica Montenegro, directora Medicina Veterinaria; Dr. Jorge Arias, vicerrector Académico; Viviana Tartakowsky, directora de Psicología; y Jorge González, subdirector Campus Viel, Huemul y Yungay.
    Rafael Espejo, secretario académico Facultad Ciencias de la Salud; Enrique Menchaca, vicepresidente Junta Directiva UBO; Antonia Rodríguez y Carolina Besa, representantes del Banco Central; y Rodrigo Barriga, director suplente Junta Directiva UBO.
    Eugenia Véliz, asistente Rectoría; Julio Von Christmar, director Junta Directiva UBO; Dra. Edith Pinto, jefa de Química y Farmacia; Daniella Vidal, subdirectora de Bibliotecas; y Víctor Sandoval, subdirector de Tesorería y Financiamiento Estudiantil.
    Dr. Patricio Puebla, director general de Desarrollo Académico; Dr. Marcelo Muñoz, director Escuela de Educación; Ana María Núñez, jefa Ing. Comercial; Óscar Mezzano, director Junta Directiva UBO; y Dra. Marisol Gómez, jefa Centro de Estudios e Investigación en Salud y Sociedad.
    Dr. Claudio Ruff, rector UBO; y Joaquín González, presidente Junta Directiva UBO, en el corte de cinta del Museo Numismático.
    Pedro Vargas, jefe de Ing. en Videojuegos y Realidad Virtual; Carmen Sepúlveda, directora Junta Directiva UBO; Priscilla Pizarro, directora general de Admisión; Giovanni Estrada, director de Seguridad de la Información; y Daniel Guzmán, director Escuela Fonoaudiología.
    Sergio Bascuñán, subdirector Campus Casa Central; Dra Claudia Vera, directora de Extensión Cultural y Universitaria; Dra. Carolina León, jefa de Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad; Eduardo Villalón, director Junta Directiva UBO; y Natalia Ibáñez, analista de Bienestar y Beneficios.
    Humberto León, director general de Aseguramiento de la Calidad; Consuelo González, encargada de Extensión Cultural y Universitaria; Dra. Lisbell Estrada, vicerrectora de Vinculación con el Medio; Marlen Lineros, directora Jurídica; Dr. César Morales, director general de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica.
    Dr. Renán Orellana, director de Internacionalización; Leyla Caballero, recepcionista Dirección Extensión Cultural y Universitaria; Dra. Marisabel Figueroa, directora de Mejora Continua; Marco Salazar, director de Docencia; y Dr. Fernando Villamizar, analista de Mejora Continua.
    Dr.Roberto Berna, director magíster en Salud Pública; Dra. Nadezda Abbas, directora de Transformación Digital e Innovación; Patricio Wenzel, secretario general UBO; Elvira Carmona, subdirectora de Contabilidad; y Juan José Díaz, director Administración e Infraestructura.
    Ulises Sánchez, auditor de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación; Myrna Landerer, directora Escuela de Enfermería; Dra. Tatiana Carstens, directora Escuela de Ed. Diferencial; María Paz Eyzaguirre, jefa Biblioteca Campus Casa Central; y Luis Antero, subdirector de Administración Académica.
    Jonathan Morales, director de Tecnología e Información; Herminia Gavilán, directora general de Finanzas; Dr. Marcelo Ruiz, vicerrector de Administración y Finanzas; Gloria Madrid, directora general de Campos Clínicos; y Dr. Francisco Ocaranza, auditor de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación.
    Bernardita Mezzano, encargada de Proyectos Audiovisuales; Dr. Germán Morong, jefe Centro de Estudios Históricos y Humanidades; Dr. Cristián Cornejo, decano Facultad Ingeniería, Ciencia y Tecnología; Pauline Caussade, directora Junta Directiva UBO; y Natalia Conejero, directora Ing. Civil y Ciencias Geoespaciales.
    Jaime Zañartú, secretario académico Fac. de Ciencias Humanas; Raúl Piñiñuri, jefe Oficina de Educación Médica; Daniela Soto, jefa de Adquisiciones; Lizet Osorio, directora Escuela de Kinesiología; y Camila Guzmán, directora de Tecnología Médica.
    Jorge Ramírez, jefe de Seguridad; Alejandra Becerra, directora de Empleabilidad y Alumni; Pablo Córdoba, subdirector de Sistemas y Soluciones Digitales; Dra. Aleksandra Minchenkova, Analista de Personal; y Dr. Jorge Kornfeld, director general de Personas.
    Fernando Lagunas, periodista Sección Comunicaciones; Elena Romero, investigadora de Historia; Bruno Rodríguez, curador del Museo Numismático; Margarita Marín, directora de Sostenibilidad; y Dr. Rubén Alegre, jefe de Ped. en Educación Física, Deporte y Recreación.
    Ana Isabel Mosquera, Community Manager Sección Comunicaciones; Dr. Patricio Ibarra, investigador Centro de Estudios Históricos y Humanidades; Dra. Lorena Maluenda, directora del Instituto de Lenguas Extranjeras y Cultura; Dra. Katherine Delgado, directora de Emprendimiento; y Matías Tapia, encargado Audiovisual Sección Comunicaciones.
    Más sobre:EducaciónEducaLTUniversidad Bernardo O´HigginsUBOSociales LT EducaMuseo Numismático

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