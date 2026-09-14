Universidad Bernardo O’Higgins inaugura Museo Numismático y abre una nueva ventana a la historia de Chile
La Universidad Bernardo O’Higgins inauguró su Museo Numismático, un espacio patrimonial y educativo que invita a recorrer la historia de Chile a través de monedas, billetes y medallas de distintas épocas. La colección, prácticamente única en el ámbito universitario nacional, permitirá acercar a estudiantes y visitantes a procesos históricos, económicos y culturales del país. “Queremos que este museo conecte conocimiento, memoria e identidad, y que el patrimonio dialogue con las nuevas generaciones”, destacó el rector Claudio Ruff. La exposición está abierta al público, previa inscripción en extension@ubo.cl
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