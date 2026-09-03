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    Comienza UDLAOpen: el proyecto que busca instalar una cultura de Ciencia Abierta

    La Universidad de Las Américas busca instalar progresivamente la Ciencia Abierta como un componente transversal de su quehacer investigativo y fortalecer las condiciones para que los resultados de su investigación puedan ser compartidos, consultados y aprovechados por la comunidad académica y la sociedad.

     
    UDLAOpen: el proyecto que busca instalar una cultura de Ciencia Abierta.

    Universidad de Las Américas comenzó el UDLAOpen, iniciativa que busca avanzar hacia una investigación más abierta, colaborativa y conectada con la sociedad. El proyecto contempla acciones para fortalecer el repositorio institucional, mejorar la gestión de datos de investigación y desarrollar capacidades en Ciencia Abierta entre quienes participan de los procesos de investigación.

    El lanzamiento se realizó en un contexto de crecimiento y consolidación de la investigación en Universidad de Las Américas, proceso que plantea nuevos desafíos en torno a la forma en que se gestionan, comparten y aprovechan los resultados de investigación. En este escenario, UDLAOpen busca generar condiciones para que el conocimiento producido en la institución alcance una mayor visibilidad, circulación e impacto.

    La actividad contó con la participación de Aisén Etcheverry, exministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y exdirectora nacional de ANID, quien fue parte del conversatorio “El rol de la ciencia abierta en la universidad”. La jornada también contó con la participación del Vicerrector de Investigación y Postgrado y Director de UDLAOpen, Erwin Krauskopf, y de Fernando Ariel López, Secretario de Investigación y Desarrollo de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) e investigador del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-CONICET).

    Durante el encuentro se abordaron los desafíos que enfrentan las universidades para avanzar hacia una Ciencia Abierta, entendida como una forma de hacer investigación que favorece un acceso más amplio al conocimiento y promueve la colaboración. La conversación también permitió relevar la importancia de fortalecer la gestión y apertura de datos y otros recursos asociados a los procesos de investigación.

    La directora de Desarrollo y Transferencia y directora alterna del proyecto UDLAOpen, Catalina Olivos, destacó el alcance de la iniciativa: “Con el lanzamiento de UDLAOpen dimos un paso concreto hacia una universidad más abierta y colaborativa. Este proyecto, financiado por ANID a través de la línea InES Ciencia Abierta, busca que el conocimiento generado en la UDLA esté disponible y sea accesible tanto para la comunidad académica como para la sociedad, ayudándonos a fortalecer nuestro repositorio y nuestra cultura de la Ciencia Abierta”.

    Con este proyecto, la Universidad de Las Américas busca instalar progresivamente la Ciencia Abierta como un componente transversal de su quehacer investigativo y fortalecer las condiciones para que los resultados de su investigación puedan ser compartidos, consultados y aprovechados por la comunidad académica y la sociedad.

    El lanzamiento realizado en Santiago es el primero de un ciclo que contempla actividades en las tres sedes de Universidad de Las Américas: Santiago, Concepción y Viña del Mar, con el propósito de acercar los objetivos y alcances de UDLAOpen a toda la comunidad universitaria.

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