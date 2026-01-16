Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

Roger Federer anunció su retiro del tenis profesional en septiembre de 2022, poniendo fin a una carrera de 24 años en el circuito. El suizo se despidió con 103 títulos ATP y 310 semanas como número uno del mundo (237 consecutivas).

La decisión de su retiro estuvo marcada por las reiteradas lesiones en la rodilla derecha, que lo alejaron de la competencia de alto nivel durante sus últimas temporadas.

A sus 44 años, y tres después de levantar por última vez la raqueta, el tenista protagonizó un emotivo regreso durante la ceremonia de inauguración previo al inicio del Australian Open 2026, en el Rod Laver Arena, al imponerse 7-2 en un tie-break de exhibición frente a Casper Ruud, número 13 del ranking ATP, generando gran emoción entre los fanáticos.

El regreso de Roger Federer a la cancha

Tras intercambiar golpes por unos minutos y saludar al público del estadio, “El Maestro Suizo” y noruego disputaron un tie-break. El comienzo fue parejo, con un error inicial de Federer, pero el ex número uno del mundo respondió mostrando su sello: un revés a una mano preciso, un mash para igualar y un saque que le permite adelantarse 2-1.

Desde ese momento, el retirado tomó el control. Un revés y un golpe cruzado le dieron el 3-1. Un error de Ruud le permitió al suizo situarse con 4-1 antes de que la cinta impidiese que entrase un revés paralelo de Federer, lo que hizo que Ruud recortar distancias con el 4-2.

Sin embargo, siguió ampliando su ventaja con un saque directo para el 5-2 y logró un increíble resto paralelo con su revés a una mano para lograr el 6-2 ante un Rod Laver Arena que alucinaba al ver el nivel con que se encuentra en su regreso. Finalmente, tras un error de Ruud, selló su encuentro tras imponerse 7-2 y demostrar que, a sus 44 años, aún mantiene la clase como uno de los mejores tenistas de la historia.

Pese a la derrota, Ruud no dudó en presumir de este buen entrenamiento con Federer, con quien se hizo una foto con el comentario: “El mejor compañero de entrenamientos en mucho tiempo”.

El considerado uno de los mejores tenistas de la historia, con 20 títulos de Grand Slams a su haber, dejó en evidencia que su talento y precisión siguen intactos, recordando a sus tiempos de máxima eficacia.