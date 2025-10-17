Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo por la Liga de Primera

Dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo por la Liga de Primera.

Este domingo continúa la acción de la Liga de Primera con el duelo en el que se enfrentarán Coquimbo Unido y Colo Colo.

El elenco pirata espera dar un nuevo paso hacia el título en casa enfrentando a un elenco albo que necesita los puntos para aspirar meterse en la zona de clasificación para la Copa Sudamericana.

A qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs. Colo Colo

El partido de Coquimbo Unido vs. Colo Colo es este domingo 19 de octubre, a las 12.30 horas.

Dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo

El partido de Coquimbo Unido vs. Colo Colo se transmite por TNT Sports Premium

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.