Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo por la Liga de Primera
El conjunto pirata quiere dar un nuevo paso hacia el título recibiendo en casa al Cacique.
Este domingo continúa la acción de la Liga de Primera con el duelo en el que se enfrentarán Coquimbo Unido y Colo Colo.
El elenco pirata espera dar un nuevo paso hacia el título en casa enfrentando a un elenco albo que necesita los puntos para aspirar meterse en la zona de clasificación para la Copa Sudamericana.
A qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs. Colo Colo
El partido de Coquimbo Unido vs. Colo Colo es este domingo 19 de octubre, a las 12.30 horas.
Dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo
El partido de Coquimbo Unido vs. Colo Colo se transmite por TNT Sports Premium
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
