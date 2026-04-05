“Lluvia de plata”: caos en mall capitalino por llamado de influencers que repartieron dinero

Durante este sábado, una multitud se congregó en el Mall Plaza Vespucio luego de que un grupo de influencers anunciara por redes sociales que arrojarían $700 mil desde el segundo piso del recinto comercial ubicado en la comuna de La Florida.

La actividad fue dada a conocer ayer viernes por Premia2 en su cuenta en Instagram. A través de una publicación informaron que se realizaría una “lluvia de plata”. Esto sin entregar mayores detalles de la ubicación o la hora de la actividad, debido a que se proporcionaría dicha información a quienes estuviesen interesados, vía mensaje directo.

Como detalló Premia2, que se define en su página web como una comunidad que premia a sus miembros activos con actividades, premios y juegos, ya habían realizado un llamado similar sin mayor respuesta.

Sin embargo, este sábado la situación fue distinta, ya que la convocatoria se viralizó y cientos de personas llegaron al mall capitalino, desbordando sus pasillos en minutos, tanto en el primer como en el segundo piso, tal como lo demostraron diferentes publicaciones en redes sociales. Entre ellas las de los mismos influencers de la convocatoria.

“Listo mi gente, ya damos por finalizada la actividad. Si es que fueron y no pudieron agarrar plata, lo siento mucho, el próximo mes vamos a volver a hacerlo en otro mall y vamos a llevar más plata todavía . La cantidad de gente que llegó ahora de verdad fue increíble, pero no podemos darle plata a todos. Lo intentamos hacer a la chuña y el que agarra, agarra, el que no, lo siento mucho”, dijo Premia2 en su cuenta.

Ante lo sucedido, Mall Plaza Vespucio dio a conocer un comunicado donde enfatizaron que el centro comercial no tenía relación con la actividad.

“Somos enfáticos en señalar que en ningún momento se trató de una actividad autorizada por la nosotros, y no tenemos ninguna vinculación con el grupo que hizo este llamado” , afirmó el mall en su declaración pública.

Para luego señalar que, a pesar de las medidas de seguridad que desplegaron, se registraron clientes y colaboradores lesionados, a los que apoyaran para realizar la denuncia respectiva a Carabineros, y que como Mall Plaza están evaluando acciones legales.

“La concertación a través de redes sociales es un fenómeno que venimos observando hace algún tiempo y nos encontramos trabajando en procedimientos para abordarlas”, añadieron en su comunicado.