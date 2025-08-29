Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Arsenal por la liga inglesa
Dos equipos que mantienen el invicto en la Premier League se enfrentan este domingo.
Uno de los duelos atractivos de este fin de semana en la Premier League será el que protagonicen Liverpool y Arsenal por la tercera fecha de la competencia.
Los Reds, por la diferencia de goles, se encuentran en el tercer puesto de la tabla tras superar a Bournemouth y Newcastle.
Por su lado, Los Gunners están en la primera posición tras vencer a Manchester United y Leeds.
A qué hora es el partido de Liverpool vs. Arsenal
El partido de Liverpool vs. Arsenal es este domingo 31 de agosto, a las 11.30 horas.
Dónde ver a Liverpool vs. Arsenal
El partido de Liverpool vs. Arsenal se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
