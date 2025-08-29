Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Arsenal por la liga inglesa

Uno de los duelos atractivos de este fin de semana en la Premier League será el que protagonicen Liverpool y Arsenal por la tercera fecha de la competencia.

Los Reds, por la diferencia de goles, se encuentran en el tercer puesto de la tabla tras superar a Bournemouth y Newcastle.

Por su lado, Los Gunners están en la primera posición tras vencer a Manchester United y Leeds.

A qué hora es el partido de Liverpool vs. Arsenal

El partido de Liverpool vs. Arsenal es este domingo 31 de agosto, a las 11.30 horas.

Dónde ver a Liverpool vs. Arsenal

El partido de Liverpool vs. Arsenal se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.