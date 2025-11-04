Dónde y a qué hora ver a Midtjylland vs. Celtic por la Europa League

El Midtjylland de Darío Osorio enfrenta este jueves la cuarta fecha de la Fase de Liga de la Europa Leage. En esta oportunidad el rival de turno de los daneses será el Celtic escocés.

La escuadra del chileno llega a este partido de forma invicta en la competencia, ocupando el primer puesto gracias a una campaña perfecta y una diferencia de goles de +6.

Por su parte, los de Glasgow luchan en la zona media de la clasificación con un registro de una victoria, un empate y una derrota.

A qué hora es el partido de Midtjylland vs. Celtic

El partido de Midtjylland vs. Celtic es este jueves 6 de noviembre, a las 14.45 horas.

Dónde ver a Midtjylland vs. Celtic

El partido de Midtjylland vs. Celtic se transmite por ESPN 7.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.