Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. O’Higgins por la Liga de Primera
Cruzados y celestes se enfrentan en un duelo clave por el cupo a la Copa Libertadores como Chile 2.
Este domingo Universidad Católica y O’Higgins se enfrentarán en un duelo clave por la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores como Chile 2.
La UC aparece en el segundo lugar con 48 puntos, cuatro más de los que acumulan los celestes.
A qué hora es el partido de U. Católica vs. O’Higgins
El partido de U. Católica vs. O’Higgins es este domingo 2 de noviembre, a las 17.30 horas.
Dónde ver a U. Católica vs. O’Higgins
El partido de U. Católica vs. O’Higgins se transmite por TNT Sports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
