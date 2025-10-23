Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. U. de Chile en el clásico

Universidad Católica y Universidad de Chile se jugarán algo más que el honor en el clásico. Este domingo cruzados y azules se miden en un duelo clave por obtener el Chile 2 para la próxima edición de la Copa Libertadores.

Los de la precordillera comienzan la fecha 25 en el segundo lugar de la clasificación con 45 puntos, los mismos que pueden hacer los laicos si se imponen en el Claro Arena.

A qué hora es el partido de Universidad Católica vs. U. de Chile

El partido de Universidad Católica vs. U. de Chile es este domingo 26 de octubre, a las 12.30 horas.

Dónde ver a Universidad Católica vs. U. de Chile

El partido de Universidad Católica vs. U. de Chile se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.