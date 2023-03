La millonaria indemnización que Jorge Sampaoli recibió tras ser despedido de Sevilla

La paciencia se acabó en Sevilla. Jorge Sampaoli ha dejado de ser el técnico del Sevilla debido a los malos resultados que ha obtenido el club en el último tiempo y que lo ha vuelto a posicionar en una peligrosa posición, muy cerca de la zona de descenso.

Por lo mismo la directiva del club albirrojo informó este martes que el casildense ha dejado de ser el adiestrador del primer equipo masculino de la escuadra.

A través de un comunicado expresaron que “El Sevilla FC ha resuelto el contrato con su entrenador, Jorge Sampaoli, tras la derrota del equipo en Getafe, que ha vuelto a colocar el equipo al borde de las plazas de descenso”, comienza diciendo el informativo.

“El hecho de que el equipo no haya logrado salir de las posiciones más bajas de la tabla desde su incorporación como técnico y la imagen ofrecida en los últimos encuentros del equipo han llevado al club a tomar esta decisión, en busca de una reacción en las doce últimas jornadas que restan para acabar la Liga”, añaden.

Por último agregan que “el Sevilla FC agradece a Sampaoli los servicios prestados y le desea la mejor de las suertes en su futuro. La entidad trabaja en las últimas horas en la contratación de un nuevo entrenador y la intención es que éste dirija ya la sesión de entrenamiento prevista para las 18:00 horas de esta tarde”.

A falta de la oficialización, y según informan los medios hispanos, el reemplazo del ex técnico de la Roja será José Luis Mendilibar. “El entrenador vasco está sin equipo desde el pasado año, cuando dirigió al Alavés unas jornadas a mitad de temporada, hasta que fue cesado. Es de los entrenadores nacionales que conoce evidentemente la categoría y sabe lo que es lidiar con la parte baja”, detallaba ayer Marca.

Y claro está que esta decisión no fue tomada a la ligera por el club, pues el transandino tenía contrato vigente hasta junio de 2024, por lo que el Sevilla deberá pagar entre 10 y 12 millones de euros al DT como indemnización. Una cifra más que considerable si se tiene en cuenta que ya habían pagado más de 10 millones de euros a Julián Lopetegui, quien había asumido el cargo antes que Sampaoli.

Quiebre con el plantel

Tras la última derrota del Sevilla, uno de los jugadores que más duro le dio al argentino fue el portero marroquí Yassine Bono. En la ocasión expuso que “está claro que la cara de hoy no fue buena y al final se ve en el resultado. Tenemos que encontrar una forma de afrontar y jugar los partidos y agarrarnos a eso. No entrar en una confusión, porque no sabes cómo jugar y dependes de la suerte. Acabas atacando y defendiendo con anarquía si no lo tienes claro”.

“Es cosa de nosotros los jugadores, entenderlo y saber qué hay que hacer. Cada rival cambia, pero veníamos de varios partidos jugando así, sin tener claro lo que hay que hacer. En un club como el Sevilla, cuando los resultados no están, cuesta a nivel emocional y es más difícil. Nos tenemos que juntar, encontrarnos y establecer formas que nos permitan ser competitivos y ganar. Si no, será cosa de la suerte o de alguna genialidad individual”, añadió sin entregar responsabilidades específicas.