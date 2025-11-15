España y Portugal están cerca, Alemania juega una final: los cupos al Mundial que se definen en esta fecha FIFA

Además de la selección chilena, que jugará este sábado ante Rusia un duelo amistoso, varias selecciones alrededor del mundo estarán disputando partidos en esta doble fecha FIFA. De hecho, serán encuentros más importantes, considerando que la Roja ya no tiene chances de ir a la Copa del Mundo 2026.

Por ejemplo, se jugará la última jornada de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de Norteamérica, en donde elencos como España, Portugal o Alemania pueden abrochar su clasificación. En tanto, Italia, seriamente comprometida, necesita un milagro para conseguir boletos directos y parece condenada a caer los playoffs.

Por último, hay algunas selecciones de la Conmebol que disputarán amistosos interesantes. Un cuestionado Carlo Ancelotti enfrentará con Brasil a Senegal, mientras que Marcelo Bielsa, con Uruguay, tendrá un duro desafío ante México, uno de anfitriones de la cita planetaria del próximo año.

España no quiere sorpresas

Uno de los candidatos que podría abrochar su clasificación al Mundial este sábado 15 de noviembre es España, elenco que en 2024 se quedó con la EURO. El equipo dirigido por Luis de la Fuente marcha como líder del Grupo E con 12 puntos, lo sigue Turquía con nueve, Georgia con tres y Bulgaria con cero.

Cabe destacar que el primero de cada grupo se queda con los boletos a la Copa del Mundo 2026, mientras que los segundos disputarán los playoffs (una especie de repechaje del viejo continente) al que se sumarán los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25 que terminaron fuera de los dos primeros de su zona de clasificación.

España enfrentará el mencionado sábado a Georgia a las 14.00 horas (de Chile) como visita, por la penúltima fecha del Grupo E. Las matemáticas indican que si la Roja europea se impone como visita y Turquía no logra vencer a Bulgaria de local, asegurarán el primer lugar de la zona y los pasajes al Mundial.

Aunque la aguas no están tan tranquilas al interior del seleccionado español, ya que esta semana se tomó la decisión de desconvocar a su gran figura, Lamine Yamal, tras conocerse un tratamiento médico realizado a pocas horas del inicio de la concentración.

Portugal, ahora sí

Cristiano Ronaldo y Portugal tenían todo para clasificar este jueves, pero terminó en una pesadilla, con los lusos cayendo por 2-0 ante Irlanda y CR7 expulsado por agredir a un rival.

Este domingo, ante la débil Armenia, a las 11.00 horas, tienen la oportunidad de asegurar en casa su pase al Mundial. Necesitan un triunfo en esta última fecha para imponerse en el Grupo F de las Eliminatorias y llegar a 13 puntos. Sin su máxima figura, deberán superar a un rival que apenas tiene tres unidades en el certamen.

Italia, casi condenada

Las declaraciones de Gennaro Gattuso, DT de Italia, sobre los cupos de las Eliminatorias Sudamericanas, son un reflejo de la realidad decadente de la Azzurri, que se asusta con la posibilidad de, otra vez, quedarse afuera de una Copa del Mundo, tal como ocurrió en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Tras un sufrido triunfo 0-2 ante la discreta selección de Moldavia el jueves, el combinado italiano necesita un milagro en la última fecha del Grupo I para zafar de los playoffs. Marchan segundos con 18 puntos y +12 de diferencia de gol. El líder de esa zona es Noruega, con 21 puntos y +29.

Precisamente, en el último partido del grupo, Italia recibe al equipo de Erling Haaland, este domingo a las 16.45 horas. El elenco entrenado por Gattuso necesita ganar por una diferencia de nueve goles para quedarse con el primer lugar y abrochar los pasajes a Norteamérica. Parece algo imposible.

Alemania y una final

Pocas veces ocurre que Alemania llegue a la última fecha de las Eliminatorias de la UEFA sin asegurar su cupo al Mundial. En el Grupo A, el combinado germano marcha en el primer lugar con 12 puntos, los mismos que tiene Eslovaquia, el segundo. Ya sin chances de clasificar están Irlanda del Norte con tres y Luxemburgo con cero.

Este lunes, a las 16.45 horas, reciben justamente a Eslovaquia, en una verdadera final para ambas selecciones en Leipzig. Al elenco alemán le sirve el triunfo y el empate, pero si cae se verá obligado a disputar los playoffs.

Ancelotti y Bielsa no respiran tranquilos

Uno de los partidos con más morbo de este fin de semana es el que animarán Brasil ante Senegal, el sábado a las 13.00 horas, en Londres. A diferencia de los casos anteriores, es un duelo amistoso, pero que adquirió una relevancia mayor luego de la derrota del Scratch por 3-2 ante Japón en la fecha FIFA de octubre, la que dejó seriamente cuestionado a Carlo Ancelotti en la banca. Una sorpresiva derrota ante la selección africana, que cuenta con figuras como Sadio Mané, Ismaila Sarr y Nicolas Jackson, podría ser una sentencia para el estratega italiano en la Canarinha.

Por último, otro de los partidos amistosos atractivos será el que mida a México contra Uruguay, el sábado a las 22.00 horas, en tierras aztecas. Marcelo Bielsa, estratega de la Celeste, aún no logra convencer a pesar de clasificar con tranquilidad al próximo Mundial. Sin embargo, se enfrentan a un Tri que pasa por un delicado momento: acumulan cuatro partidos sin victorias y no ganan desde julio, en la final de la Copa de Oro contra Estados Unidos.